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Sportnews-Ticker: Platz 3 am Weltcup für Sina Frei

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Platz 3 am Weltcup für Sina Frei +++ Kambundji mit überzeugendem Comeback

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
11.07.2026, 14:3212.07.2026, 15:02
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Dritter Podestplatz für Sina Frei
Sina Frei fährt beim Mountainbike-Weltcup in Andorra im Rennen über die olympische Distanz aufs Podest. Die Zürcherin wird Dritte.

Als Siegerin traf Jenny Rissveds aus Schweden im Zwergstaat in den östlichen Pyrenäen auf rund 2000 m ü.M. im Ziel ein. Die Weltmeisterin gewann mit einem Vorsprung von 17 Sekunden.

Im sechsten Rennen der Saison holten die Schweizer Frauen zum fünften Mal einen Podestplatz. Für Sina Frei ist es bereits das dritte Podium.

Jenny Rissveds gelang in Andorra das Double. Die Weltcup-Führende hatte bereits am Freitag den Short Track gewonnen. Auch am Sonntag zog sie bereits nach der ersten von sieben Runden allein an der Spitze ihre Kreise. Einzig Ronja Blöchlinger folgte. Die Appenzellerin bezahlte ihren schnellen Start jedoch teuer. Sie wurde auf Platz 6 durchgereicht, ehe sie sich wieder fing und unmittelbar vor Alessandra Keller ankam. Mit Nicole Koller auf Platz 9 fuhr eine vierte Schweizerin in die Top Ten.

Jolanda Neff musste sich nach einem platten Hinterreifen und einem Sturz im weiteren Rennverlauf mit Platz 22 begnügen. (car/sda)



Schweizer Mixed-Staffel holt Gold
Die Schweizer Mixed-Staffel verteidigt an der Sprint-WM im Orientierungslauf in Genua den Titel erfolgreich. Natalia Gemperle, Tino Polsini, Fabian und Simona Aebersold setzen sich vor Schweden und Norwegen durch.

Simona Aebersold ist aktuell die beste Orientierungsläuferin der Welt, das bewies sie zum Abschluss der Sprint-WM eindrücklich. Die 28-jährige Bernerin nahm die letzte Teilstrecke mit einem Rückstand von 28 Sekunden auf die Norwegerin Pia Young Vik in Angriff. Sie holte rasch auf und lief bis ins Ziel einen Vorsprung von 20,1 Sekunden heraus. (abu/sda)


Waltert erst im Final gestoppt
Nach einem wenig inspirierten Auftritt in Wimbledon kehrt Simona Waltert (WTA 90) auf Sand in die Erfolgsspur zurück. Beim Challenger-Turnier im schwedischen Bastad verliert die Bündnerin erst im Final gegen Paula Badosa (WTA 125) 5:7, 5:7. Die Spanierin war einst die Nummer 2 der Weltrangliste.

Waltert verbessert sich im Ranking um rund zehn Plätze und könnte erstmals in die Top 80 vorstossen. (abu/sda)

Mujinga Kambundji mit gutem Comeback
Mujinga Kambundji bestritt in Bulle ihren ersten Wettkampf seit der Geburt ihres Sohnes Léon im vergangenen November. Den Vorlauf über 100 m beendete die 34-jährige Bernerin in 11,42 Sekunden, ehe sie sich im B-Final auf 11,33 steigerte.

Damit war die letztjährige Hallen-Weltmeisterin über 60 m mehr als zufrieden. «Mit einer solchen Zeit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ich freue mich riesig, wieder auf der Bahn zu stehen und zu sehen, dass der Formaufbau Richtung EM stimmt», sagte Kambundji. Ihr letztes Rennen vor der Babypause hatte sie im Mai 2025 in Doha absolviert. (abu/sda)
Marc Marquez gewinnt Sprint auf dem Sachsenring
Der spanische WM-Titelverteidiger Marc Marquez gewinnt den Sprint des GP Deutschland auf dem Sachsenring. Er profitiert unter anderem von einem Sturz des WM-Zweiten Marco Bezzecchi in der Qualifikation.

Ducati feierte in Deutschland einen Dreifachsieg. Hinter Marc Marquez klassierten sich dessen Bruder Alex sowie der Italiener Fabio Di Giannantonio. (abu/sda)

Wawrinka muss gegen Faria ran
Stan Wawrinka trifft in der ersten Runde des Swiss Open in Gstaad auf den Portugiesen Jaime Faria (ATP 98). Dies hat die Auslosung am Samstag ergeben. Faria überzeugte bei den French Open, bei denen er die Qualifikation überstand und unter anderem Grigor Dimitrov ausschaltete. Im Hauptfeld besiegte der 22-Jährige anschliessend Denis Shapovalov (ATP 39) und Jan-Lennard Struff (ATP 80), bevor er an Frances Tiafoe (ATP 22) scheiterte.

Auch Kilian Feldbausch (ATP 288) und Dominic Stricker (ATP 343), die mit einer Wildcard in Gstaad starten dürfen, erhielten keine leichten Gegner zugelost. Feldbausch trifft auf Miomir Kecmanovic (ATP 50), Stricker auf Jaume Munar (ATP 44). (ram/sda)
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