Das Schweizer Mountainbike-Team kommt im Team Relay der Europameisterschaften in Monteceneri zu einem souveränen Sieg und feiert die dritte Goldmedaille an diesen Heim-Wettkämpfen.
Men Gygax, Anja Grossmann (U19), Nicolas Halter, Anina Hutter (U23), Vital Albin und Ronja Blöchlinger (Elite) erreichten das Ziel mit fast zwei Minuten Vorsprung auf Titelverteidiger Italien. Platz 3 sicherte sich Dänemark.
Sina Frei (Elite) und Lea Huber (U23) hatten am Donnerstag im Short Track für erste Schweizer EM-Titel gesorgt. Am Wochenende stehen mit den Cross-Country-Rennen die Höhepunkte der Titelkämpfe im Tessin an. (ram/sda)
Men Gygax, Anja Grossmann (U19), Nicolas Halter, Anina Hutter (U23), Vital Albin und Ronja Blöchlinger (Elite) erreichten das Ziel mit fast zwei Minuten Vorsprung auf Titelverteidiger Italien. Platz 3 sicherte sich Dänemark.
Sina Frei (Elite) und Lea Huber (U23) hatten am Donnerstag im Short Track für erste Schweizer EM-Titel gesorgt. Am Wochenende stehen mit den Cross-Country-Rennen die Höhepunkte der Titelkämpfe im Tessin an. (ram/sda)