Der FC Aarau muss weiter auf den ersten Auswärtssieg in dieser Saison warten. Die Aarauer verspielen in der 6. Challenge-League-Runde in Wil einen 2:0-Vorsprung und müssen sich mit dem 2:2 begnügen.



Marcin Dickenmann (5.) und Serge Müller mittels Penalty (11.) brachten den FCA im Wiler Bergholz mit ihren Toren in den ersten elf Minuten perfekt auf Kurs. Doch nach der Pause führten zwei unglückliche Aktionen von Aaraus Goalie Luka Velickovic zum Wiler Doppelschlag. Zuerst prallte ein Abschlag des Serben von Yves Allou ins eigene Tor (54.), und drei Minuten später verschuldete der Keeper einen Penalty, den Patrick Weber verwertete.



Eine Reaktion gelang Aarau nicht mehr, auch nicht nach dem Platzverweis gegen den Wiler Mittelfeldspieler Djawal Kaiba in der 78. Minute. Nach sechs Runden steht der Barrage-Teilnehmer der letzten zwei Saisons bei acht Punkten. (hkl/sda)