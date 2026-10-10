Die Olympiasiegerin ist zurück: Beim Heimturnier infeiert die Lokalmatadorinnach langer Verletzungspause ihren ersten Turniersieg seit 2024. Vor eineinhalb Jahren lag Qinwen auf Platz 4 der Weltrangliste, dann musste sich die Chinesin am Ellbogen operieren lassen und fiel weit zurück. Nun ist sie wieder da. Am US Open hatte sie als Qualifikantin die Viertelfinals erreicht, nun feierte sie beim WTA-1000-Turnier in Peking, wo sie von einer Wildcard profitierte, den zweitgrössten Erfolg ihrer Karriere.Im Final bezwang die 24-Jährige die French-Open-Siegerin. Es ist ihr sechster Titel auf WTA-Stufe, der erste seit dem Olympiasieg in Paris 2024. In der Weltrangliste wird sie sich von Position 54 auf Platz 23 verbessern. Die Russin Andrejewa wird als Nummer 3 so gut klassiert sein wie noch nie. (riz/sda)