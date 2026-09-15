Real Madrid vermeidet in der spanischen Meisterschaft im Auswärtsspiel bei Nachzügler Elche einen Punkteverlust erst in der Nachspielzeit. Carlos Espi traf am späten Dienstagabend in der 91. Minute zum 3:2 für die Mannschaft von Jose Mourinho. Real hatte zuvor eine 2:0-Pausenführung nach einem Eigentor von Matias Dituro sowie einem Treffer von Kylian Mbappé vergeben. Abiel Osorio und Fer Nino glichen bis zur 83. Minute für Elche aus, ehe Espi nach einem Mbappé-Pass zur Stelle war.
Die Madrilenen liegen nach dem fünften Saisonsieg im sechsten Spiel nach Punkten wieder gleichauf mit dem FC Barcelona, der noch keinen einzigen Zähler abgegeben haben. Die Katalanen bestreiten ihren sechsten La-Liga-Auftritt dieser Saison am Mittwochabend gegen Racing Santander. (riz/sda/apa)
Die Madrilenen liegen nach dem fünften Saisonsieg im sechsten Spiel nach Punkten wieder gleichauf mit dem FC Barcelona, der noch keinen einzigen Zähler abgegeben haben. Die Katalanen bestreiten ihren sechsten La-Liga-Auftritt dieser Saison am Mittwochabend gegen Racing Santander. (riz/sda/apa)