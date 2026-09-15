wechselt wie erwartet seinen Arbeitergeber. Der 28-jährige Österreicher hat sich beim deutschen Teamfür drei Jahre verpflichtet.Gall machte in diesem Jahr vorab im Giro und in der Vuelta mit starken Leistungen von sich reden. In der Italien-Rundfahrt belegte er im Schlussklassement hinter dem Dänen Jonas Vingegaard Platz 2, die Spanien-Rundfahrt beendete er am letzten Sonntag mit Rang 3 hinter dem Spanier Enric Mas und dem Slowenen Primoz Roglic. Den Durchbruch hatte Gall im vergangenen Jahr mit Rang 5 in der Schlusswertung der Tour de France geschafft. Die letzten drei Saisons stand er bei der französischen Equipe Decathlon unter Vertrag. (riz/sda)