Das Tor macht Haaland (unten), bei der Flanke greift der im Offside stehende Fernandez (Nummer 17) aktiv ins Geschehen ein. Bild: sky

VAR-Fehler entscheidet Manchester-Derby – Experten schäumen vor Wut

Der 1:0-Sieg von Manchester City bei Manchester United wird noch lange zu reden geben. Die Entscheidung fällt durch ein Tor, das nicht hätte zählen dürfen – gibt sogar die Schiedsrichter-Organisation der Premier League zu.

Ralf Meile Folge mir

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Wayne Rooney nahm kein Blatt vor den Mund: «Ich habe diesen VAR einfach so satt! Ich finde ihn furchtbar. Er hat dem Spiel jegliche Emotionen genommen.»

Was den langjährigen englischen Nationalstürmer und heutigen BBC-Experten so sauer machte, war das einzige Tor des Spiels im Old Trafford. Manchester City gewann das Stadtderby bei Manchester United durch einen Treffer von Erling Haaland. Für Diskussionen sorgte dessen Mitspieler Enzo Fernandez, der bei einer Flanke im Offside stand, den Ball zwar nicht berührte, aber das Spiel beeinflusste.

Die Highlights mit dem Tor ab 1:05 Min. Video: YouTube/Manchester United

Schiedsrichter Michael Oliver und der Videoschiedsrichter sahen das anders. Für sie griff Fernandez nicht entscheidend in die Aktion ein, weshalb Haalands Tor zählte.

United-Verteidiger Lisandro Martinez sagte, er sei zu Fernandez geeilt, weil dieser frei stand, weshalb dann Haaland hinter ihm frei war. «Für mich ist das ein Offside von Fernandez.» Dass die Schiedsrichter solch gravierende Fehler machen würden, sei inakzeptabel: «Es ist die beste Liga der Welt, hier spielen die besten Mannschaften der Welt und die besten Spieler der Welt, und nun müssen wir mit dieser Ungerechtigkeit nach Hause fahren.»

Selbst auf Seiten von Manchester City sorgte die Entscheidung für grosse Verwunderung. Ex-Keeper Joe Hart sagte: «Ich kann absolut nicht glauben, dass alle, die an dieser Entscheidung beteiligt sind, zu dem Schluss gekommen sind, dass Enzo Fernandez das Spielgeschehen nicht beeinflusst hat. Denn wirklich jeder, der sich mit Fussball beschäftigt, sagt sofort, dass er das sehr wohl getan hat.»

Zu diesem Schluss kam auch Pro Ref, die Schiedsrichter-Organisation der Premier League. «Der VAR hat die wahrscheinlichen Auswirkungen der Position von Enzo Fernandez nicht erkannt und hätte eine Überprüfung auf dem Spielfeld empfehlen müssen», hielt Pro Ref in einer Stellungnahme fest. «Wir haben Kontakt zu Manchester United aufgenommen, um unseren Standpunkt zu diesem, unserer Ansicht nach, Fehlurteil darzulegen.»

Somit hatte ManCity-Trainer Enzo Maresca seine Meinung eher exklusiv. Denn der Italiener sagte: «Ich denke, es war eindeutig kein Offside, also ist alles in Ordnung.»

Ich bin Schiedsrichter und ich entscheide … … dass das Tor zählt. … dass das Tor nicht zählt. Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 44 Personen teilgenommen

Die Entschuldigung von Pro Ref ändert nichts an der Tatsache, dass United das Derby verloren hat und nun – ein weiteres Mal – auf einen verpatzten Saisonstart blickt. Wie vor einem Jahr holten die Red Devils nur vier Punkte aus den ersten vier Partien. Schlechter kamen sie seit der Gründung der Premier League 1992 nie aus den Startlöchern.