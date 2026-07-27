Slavko Vincic beendet nach dem WM-Final seine Laufbahn als Schiedsrichter. Das teilte der slowenische Fussballverband mit. Der 46-Jährige leitete den Final zwischen Spanien und Argentinien (1:0 n.V.).
Der aus Maribor stammende Referee leitete zahlreiche internationale Spitzenspiele. Dazu zählten der Champions-League-Final 2024 zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund, der Europa-League-Final 2022 zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers sowie zahlreiche Partien bei Europa- und Weltmeisterschaften. (ram/sda/dpa)
Der aus Maribor stammende Referee leitete zahlreiche internationale Spitzenspiele. Dazu zählten der Champions-League-Final 2024 zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund, der Europa-League-Final 2022 zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers sowie zahlreiche Partien bei Europa- und Weltmeisterschaften. (ram/sda/dpa)