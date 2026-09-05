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Sportnews-Ticker: Schiedsrichterin Désirée Blanco tritt zurück

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Schiedsrichterin Désirée Blanco tritt zurück +++ Yverdon bleibt ungeschlagen

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
05.09.2026, 17:3106.09.2026, 16:33
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Yverdon bleibt ungeschlagen
Yverdon bleibt wie der Leader Stade Lausanne-Ouchy in der laufenden Challenge League ungeschlagen. Das Team von Trainer Martin Andermatt schlägt zum Abschluss der 7. Runde daheim Nyon mit 4:1.

Zweimal Varol Tasar, Jean-Kévin Augustin und Valon Fazliu trafen für Yverdon. Mit bislang vier Siegen und drei Remis liegt das beeindruckend besetzte Ensemble auf dem 2. Platz, mit zwei Punkten Rückstand auf Stade Lausanne-Ouchy. (riz/sda)
Schiedsrichterin Désirée Blanco tritt zurück
Désirée Blanco beendet ihre Karriere als Spitzenschiedsrichterin. Die 43-Jährige steht am Sonntagnachmittag beim Spiel zwischen Basel und Lugano zum letzten Mal im Einsatz, teilt der Schweizerische Fussballverband mit.

Eigentlich hatte Désirée Blanco geplant, noch bis Ende Saison als Referee zur Verfügung zu stehen. Gesundheitliche Überlegungen führten dazu, dass sie ihren Rücktritt vorzog. Bei der früheren Schweizer Nationalspielerin, der vor vier Jahren ein Herzschrittmacher eingesetzt worden war, zeigten sich Anfang August bei der letzten kardiologischen Kontrolle Auffälligkeiten. «Dies hat mich dazu gebracht, die Prioritäten neu zu setzen», sagte Blanco, die sich «grundsätzlich kerngesund» fühlt. Blanco leitete bei den Männern seit 2022 Spiele in der Challenge League und seit 2024 Partien der Super League. An der Frauen-EM 2025 in der Schweiz leitete sie zwei Spiele. (riz/sda)
Embolo trifft beim Debüt
In seinem ersten Spiel für Atlanta United trifft Breel Embolo sogleich auf Inter Miami mit Lionel Messi. Mit dem Treffer zum 2:2 sichert der Schweizer seinem neuen Team einen Punkt. Der Einstand des Schweizer Nationalstürmers in der Major League Soccer verzögerte sich zunächst wegen eines Unwetters. Danach bekam es Embolo neben dem 39-jährigen Messi auch mit weiteren Stars wie dem 34-jährigen Casemiro und dem 39-jährigen Luis Suarez zu tun.

Bei Atlanta hatte der Paraguayer Miguel Almiron zwischenzeitlich für den Ausgleich gesorgt, scheiterte in der zweiten Halbzeit aber vom Penaltypunkt. Embolo machte es in der 87. Minute besser: Nachdem der Basler den Penalty herausgeholt hatte, verwertete er diesen souverän zum 2:2. Damit sicherte der Stürmer, für den Atlanta United 18 Millionen Dollar Ablöse an Rennes zahlte, seinem neuen Team einen Punkt. In der Tabelle der Eastern Conference bleibt Atlanta United jedoch auf dem zweitletzten Platz. Bis zu den Playoffs sind noch elf Runden zu spielen. (riz/sda)


Gottéron nutzt ein Überzahlspiel zu drei Toren
Fribourg-Gottéron steht nach zwei Spielen in der Champions Hockey League mit der vollen Punktzahl da. Gegen Klagenfurt gewinnt der Schweizer Meister 3:1. Beim zweiten Auswärtssieg in Folge kam den Freiburgern die «No-Relief»-Regel der Champions Hockey League zugute, wonach ein Treffer eine laufende Strafe nicht beendet. So nutzten die Gäste ein Überzahlspiel zu Beginn des dritten Drittels zu gleich drei Toren.

Innert 1:07 Minuten traf Jonas Taibel doppelt, dazwischen steuerte auch der Schwede Jacob De La Rose einen Treffer bei. Damit drehte Gottéron die Partie, nachdem Raphael Herburger, der früher bei Biel und Lugano spielte, die Klagenfurter in Führung gebracht hatte. Die Freiburger, die zwei Tage zuvor bereits in Graz siegreich waren, reisen mit sechs Punkten aus Österreich zurück. (riz/sda)


Gasly holt sich überraschend die Pole
Beim GP von Italien gibt es im Qualifying eine grosse Überraschung: Pierre Gasly startet am Sonntag aus der Pole-Position. Der 30-jährige Alpine-Fahrer setzte sich ganz zum Schluss knapp vor George Russell im Mercedes durch. Damit bewies Gasly, dass er sich auf der Rennstrecke in Monza, wo er 2020 seinen bisher einzigen GP-Sieg feierte, besonders wohl fühlt.

Hinter Gasly und Russell klassierte sich McLaren-Fahrer Oscar Piastri auf Platz 3, gefolgt vom Ferrari-Duo Charles Leclerc und Lewis Hamilton. Vorjahressieger Max Verstappen startet am Sonntag aus der sechsten Position. WM-Leader Kimi Antonelli muss sein Heimrennen trotz Platz 7 im Qualifying von ganz hinten in Angriff nehmen. Weil an seinem Fahrzeug mehrere Anpassungen vorgenommen wurden, unter anderem ein Motorwechsel, erhielt der sechsfache Saisonsieger im Mercedes eine Strafversetzung um theoretisch 30 Plätze. (riz/sda)






Real Madrid verliert erstmals unter José Mourinho
Real Madrid kassiert die erste Niederlage seit der Rückkehr von Trainer José Mourinho. In der 4. Runde der spanischen Meisterschaft verlieren die Madrilenen das Duell der Champions-League-Teilnehmer bei Betis Sevilla mit 0:1.

Das einzige Tor erzielte der Ire Troy Parrott, der nach seinem Wechsel von Alkmaar zum ersten Mal für seinen neuen Klub traf. In der 81. Minute war der Stürmer nach einem Eckball erfolgreich. Das mit drei Siegen in die Meisterschaft gestartete Real Madrid verpasste den Ausgleich in der Schlussphase unter anderem durch einen von Kylian Mbappé verschossenen Penalty. (riz/sda)
Athekame trifft erstmals für Lyon - PSG mit Fehlstart
Der junge Genfer Zackary Athekame erzielt sein erstes Tor in Frankreichs Ligue 1. Der von Milan für diese Saison an Lyon ausgeliehene Aussenverteidiger trifft beim 3:1-Heimsieg gegen Auxerre in der 3. Runde zum 2:0. Der schon für die Schweizer Nationalmannschaft aufgebotene, aber noch nie in einem Länderspiel eingesetzte Athekame war in der ersten Halbzeit mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze erfolgreich.

Lyon ist mit zwei Siegen und einem Unentschieden in die Meisterschaft gestartet. Für Auxerre, das auf den verletzten Schweizer Verteidiger Bryan Okoh verzichten muss, war es die dritte Niederlage. Einen Fehlstart legte auch der Titelverteidiger hin. Paris Saint-Germain kassierte nach zwei Unentschieden eine 1:2-Heimniederlage gegen den Leader Monaco. Die Gäste mit Captain Denis Zakaria gewannen nach einem Pausenrückstand durch Treffer von Nazinho und Stanis Idumbo. Für PSG hatte Marquinhos nach einer halben Stunde getroffen. (riz/sda)


Servette und Davos starten siegreich in CHL
Der Genève-Servette HC und der HC Davos starten erfolgreich in die neue Saison der Champions Hockey League. Die Genfer bezwingen die Eisbären Berlin vor 4567 Zuschauern mit 6:2. Im ersten Pflichtspiel unter dem neuen schwedischen Trainer Sam Hallam überzeugte das Heimteam in der Offensive. Servette führte durch Vili Saarijärvi (3.) und Markus Granlund (5.) früh. Die Berliner glichen durch Fontaine (19.) und Ronning (31.) zwar aus, doch Sakari Manninen brachte Genf kurz vor der zweiten Pause wieder in Führung (40.). Im Schlussabschnitt sorgten Granlund mit seinem zweiten Treffer (49.), Chase Vesey (54.) und Noah Rod (58.) für klare Verhältnisse.

Auch der HC Davos feiert einen Heimsieg, benötigt gegen Storhamar Hamar jedoch die Verlängerung. Die Bündner setzen sich vor 2696 Zuschauern mit 3:2 durch. In einer turbulenten Startphase konterte Filip Zadina (5./7.) die frühe norwegische Führung durch Cangelosi (5.) mit einem schnellen Doppelpack. Nach dem 2:2-Ausgleich durch Gatenby (12.) fielen in der regulären Spielzeit keine weiteren Tore. In der Schlussphase brachte Enzo Corvi den HCD mit einer vierminütigen Strafe wegen hohen Stocks in Bedrängnis, doch die Norweger liessen das Powerplay ungenutzt. In der Verlängerung kassierte Storhamar eine Strafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis. Dies nutzten die Davoser eiskalt aus: Ausgerechnet Corvi bediente Rasmus Asplund, der in der 65. Minute im Powerplay zum 3:2-Siegtreffer traf. (sda/con)

Stuttgart mit deutlichem Heimsieg
Der VfB Stuttgart hat gut auf die Auftaktniederlage in der Bundesliga gegen Bayern München reagiert. Eine Woche nach dem 1:5 beim Meister siegten die Schwaben daheim gegen den 1. FC Köln mit 4:1.

Der Marokkaner Bilal El Khannouss brachte die Stuttgarter sechs Minuten vor der Pause mit einer schönen Einzelaktion verdient in Führung. Das 2:0 nach einer Stunde fiel in die stärkste Phase der Gäste. Grischa Prömel profitierte von der Vorarbeit von Maximilian Mittelstädt und El Khannouss. Ermedin Demirovic und Josha Vagnoman schossen die weiteren Stuttgarter Tore in der Schlussviertelstunde. Köln kam dank eines Eigentores zum zwischenzeitlichen 1:3.

Die Schweizer blieben in diesem Spiel ohne Einsatzminuten. Luca Jaquez fehlt Stuttgart weiterhin verletzt, während sein Teamkollege Leonidas Stergiou genauso wie der Kölner Joël Schmied auf der Ersatzbank blieb. (sda/con)

Aarau gewinnt dank spätem Tor

Aarau und Winterthur kommen in der 7. Runde der Challenge League zu Heimsiegen. Aarau schlägt Rapperswil-Jona spät mit 3:2, Winterthur hat gegen Neuchâtel Xamax keine Mühe.

Die Aarauer taten sich schwer auf dem Brügglifeld. Zweimal gerieten sie gegen die Rapperswiler in Rückstand. Erst in der 89. Minute gelang dem eine Viertelstunde zuvor eingewechselten Shkelqim Vladi das Siegtor. Für den 25-Jährigen war es der perfekte Saisoneinstand, nachdem er die ersten Spiele verpasst hatte.

Winterthur sorgte beim 4:0 gegen die Neuenburger rasch für klare Verhältnisse. Brian Beyer nach einem Eckball sowie Théo Golliard und Luca Zuffi jeweils nach Penaltys trafen noch vor der Pause zur vorentscheidenden 3:0-Führung. Für den einstigen Leader Xamax war es die vierte Niederlage in Folge. Die Neuenburger waren unter dem neuen Trainer Bruno Berner, der 2022/2023 Winterthur in der Super League zum Klassenerhalt geführt hatte, mit drei Siegen in die Saison gestartet.

Aktueller Leader ist Stade Lausanne-Ouchy, das in Kriens unter anderem dank des vierten Saisontreffers von Malko Sartoretti mit 2:0 gewann und damit in dieser Saison ungeschlagen bleibt. (sda/con)
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