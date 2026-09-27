Dastrifft in der, der zweithöchsten Stufe, im Februar zuhause auf. Das Los hätte es schlechter meinen können mit dem Team von Captain Severin Lüthi. Es hätte auch ein Auswärtsspiel beispielsweise in Paraguay, der Dominikanischen Republik oder Bolivien sein können. Nun ist es am 5./6. oder 6./7. Februar 2027 in einem Heimspiel Marokko. Austragungsort dürfte wie üblich Biel sein.Aktuell weisen die Nordafrikaner keinen Spieler aus den Top 400 der Weltrangliste auf. Das war auch einmal anders. Die letzte Begegnung gewann die Schweiz im September 2002 in Casablanca gegen ein starkes marokkanisches Team knapp 3:2. Roger Federer gewann beide Einzel und an der Seite von George Bastl auch das Doppel. In der Weltgruppe I geht es zunächst darum, sich für das Aufstiegs-Playoff im Herbst zu qualifizieren. (riz/sda)