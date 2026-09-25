sonnig22°
DE | FR
burger
Sport
Premier League

Abstieg möglich: ManCity für 114 Finanz-Verstösse schuldig gesprochen

epa13262786 (FILE) - A corner flag in the Etihad Stadium with the Manchester City logo ahead of the English Premier League match between Manchester City and Fulham FC, in Manchester, Britain, 11 Febru ...
Blick auf das Etihad-Stadion in Manchester. (Archivbild)Bild: keystone

Manchester City wegen über 100 Finanzverstössen schuldig gesprochen – Abstieg möglich

Manchester City hat in über 100 Fällen gegen Finanzvorschriften der Premier League verstossen. Das kann weitreichende Folgen für den Club haben – vielleicht sogar den Zwangsabstieg.
25.09.2026, 17:2825.09.2026, 17:49

Paukenschlag in der Premier League: Manchester City ist am Donnerstag in fast allen Anklagepunkten im Zusammenhang mit Verstössen gegen die Finanzbestimmungen der höchsten englischen Liga für schuldig befunden worden. Dies berichtete die BBC am Donnerstagabend.

Dem Club wurde Folgendes vorgeworfen: In 54 Fällen soll ManCity es unterlassen haben, im Zeitraum von 2009 bis 2010 sowie von 2017 bis 2018 genaue Finanzdaten an die Liga weiterzugeben. In 14 Fällen soll der Club in denselben Zeiträumen keine genauen Details zu Spieler- und Managementgehältern geliefert haben.

Fünf mal soll City gegen die Uefa-Financial-Fairplay-Regeln verstossen haben. Sieben mal soll der Club die PSR-Regeln (Profit and Sustainability) missachtet haben. Und in 35 Fällen habe Manchester City zwischen 2018 und 2023 nicht mit Ermittlern der Premier League zusammengearbeitet.

Eine Reportage-Serie des deutschen «spiegel» hatte 2018 publik gemacht, dass der Club Kosten ausgelagert und somit nicht in der Bilanz ausgewiesen hatte. Diese Publikationen gaben den Anstoss zur Untersuchung durch die Premier League.

Von diesen insgesamt 115 Regelbrüchen sei ManCity nun in fast allen schuldig gesprochen worden. Die genauen Konsequenzen für den Club sind noch unklar, jedoch schreibt die BBC, dass es einige Möglichkeiten gebe. Diese sind weitreichend – vom simplen Punkteabzug bis hin zum Rauswurf aus der Premier League.

In einem Statement schreibt der Club am Donnerstagabend:

Das Verfahren der Premier League ist noch nicht abgeschlossen; wichtige Aspekte müssen noch geklärt werden, wobei strenge Vertraulichkeitsvorschriften gelten. [...]

Der Verein hat acht Jahre lang gewissenhaft die vorgeschriebenen Verfahren eingehalten, in der Annahme, dass der Vorstand und die Geschäftsführung der Premier League als unabhängige, unparteiische und faire Regulierungsinstanz agieren würden, die frei von parteipolitischen Einflüssen ist.

(cpf)

Auch interessant:

VAR-Fehler entscheidet Manchester-Derby – Experten schäumen vor Wut
VAR-Fehler entscheidet Manchester-Derby – Experten schäumen vor Wut
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Mehrfach-Weltmeister der Formel 1
1 / 19
Die Mehrfach-Weltmeister der Formel 1
Lewis Hamilton: 7x Weltmeister (2008 im McLaren, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 und 2020 im Mercedes).
quelle: keystone / mark thompson
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Geht uns nichts an, mit wem ihr schläft» – Liam Gallagher teilt gegen Coldplay aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Vandenbroucke torkelt von der Disco zum Zmorge und gewinnt danach eine Vuelta-Etappe
24. September 1999: Frank Vandenbroucke ist eine schillernde Persönlichkeit. Auserkoren als Belgiens Radsport-Idol scheitert er aber früh an sich selber. Der Lebemann wird bloss 34 Jahre alt.
El Escorial, eine Kleinstadt vor den Toren Madrids. Am Start zur 19. Etappe der Spanien-Rundfahrt steht Frank Vandenbroucke, den seine Teamkollegen schief anschauen. Denn laut dem «Blick» werden sie nur wenige Stunden zuvor Zeuge davon, wie der Belgier vom Ausgang zurückkehrt: «VdB» torkelt zum Zmorge, Champagnerflasche in der Hand, Zigarre im Mund. Er sieht die Blicke der anderen und entgegnet lässig: «Keine Panik, heute siege ich in Avila!»
Zur Story