Salome Ulrich und Fabienne Schweizer gewinnen an der WM in Amsterdam Bronze. Es ist bei den Frauen die erste Schweizer Team-Medaille an Weltmeisterschaften. In den Zweikampf um Gold, den sich die Teams aus Irland und den Niederlanden lieferten, konnten Ulrich und Schweizer nicht eingreifen. Zu Bronze reichte es ihnen dafür locker - sie kamen mit grossem Abstand auf das polnische Duo ins Ziel. (cpf/sda)
Sport-News
Bronze an Ruder-WM +++ Norwegischer Etappensieg an Vuelta
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Schweizer Bronze an Ruder-WM
Norwegischer Sieg bei Bergankunft
Wout van Aert verpasst seinen ersten Tagessieg bei der 7. Etappe der 81. Vuelta. Als Teil einer Fluchtgruppe muss sich der belgische Paris-Roubaix-Sieger am Ende Andreas Leknessund geschlagen geben. Tadej Pogacar kam mit einem Rückstand von 4:23 Minuten auf Leknessund ins Ziel. Zuvor hatte der Slowene keine Ambitionen gezeigt, die Ausreisser einzuholen. Pogacar verteidigte damit das Rote Trikot des Gesamtführenden und bleibt der grosse Favorit auf den Vuelta-Sieg. (cpf/sda/dpa)
Super-League-Spiele neu angesetzt
Das wegen der Europacup-Qualifikation von Thun verschobene Spiel der 4. Super-League-Runde gegen Servette ist neu angesetzt. Wie die Swiss Football League mitteilt, findet die Partie im Berner Oberland neu am Mittwoch, 16. September, statt.
Ebenfalls am 16. September kommt das Spiel zwischen Lugano und St. Gallen zur Austragung. Beide Partien werden um 19 Uhr angepfiffen. Einen Tag zuvor empfangen die Grasshoppers, ebenfalls um 19 Uhr, den FC Sion. Auch bei diesen beiden Partien handelt es sich um Nachtragsspiele der 4. Runde.
Wie die Liga weiter mitteilt, wird das Spiel zwischen Lugano und den Young Boys vom Samstag, 12. September, nicht wie ursprünglich geplant um 20.30 Uhr angepfiffen, sondern bereits um 19 Uhr. Grund seien behördliche Vorgaben des Kantons Tessin. (abu/sda)
Ebenfalls am 16. September kommt das Spiel zwischen Lugano und St. Gallen zur Austragung. Beide Partien werden um 19 Uhr angepfiffen. Einen Tag zuvor empfangen die Grasshoppers, ebenfalls um 19 Uhr, den FC Sion. Auch bei diesen beiden Partien handelt es sich um Nachtragsspiele der 4. Runde.
Wie die Liga weiter mitteilt, wird das Spiel zwischen Lugano und den Young Boys vom Samstag, 12. September, nicht wie ursprünglich geplant um 20.30 Uhr angepfiffen, sondern bereits um 19 Uhr. Grund seien behördliche Vorgaben des Kantons Tessin. (abu/sda)
WM-Bronze für Frei
An der Mountainbike-WM im italienischen Val di Sole gewinnt Sina Frei eine Bronzemedaille. Die Zürcherin wurde Dritte im Short Track.
Geschlagen wurde Frei von der neuen Weltmeisterin Laura Stigger aus Österreich, die sich im Fotofinish gegen Evie Richards aus Grossbritannien durchsetzte. Nicole Koller und Alessandra Keller belegten die Ränge 5 und 6.
Bei den Männern verpassten die Schweizer das Podest, Dario Lillo wurde Sechster. Das Regenbogentrikot des Weltmeisters durfte sich der Franzose Adrien Boichis überstreifen lassen. (ram)
Geschlagen wurde Frei von der neuen Weltmeisterin Laura Stigger aus Österreich, die sich im Fotofinish gegen Evie Richards aus Grossbritannien durchsetzte. Nicole Koller und Alessandra Keller belegten die Ränge 5 und 6.
Bei den Männern verpassten die Schweizer das Podest, Dario Lillo wurde Sechster. Das Regenbogentrikot des Weltmeisters durfte sich der Franzose Adrien Boichis überstreifen lassen. (ram)
Pogacar siegt nach Schreckmoment
Sechste Etappe, dritter Etappensieg: Tadej Pogacar ist und bleibt an der Vuelta das Mass aller Dinge. Der Slowene siegte trotz eines Schreckmoments: In einer fragwürdigen Abfahrt nach einem Anstieg auf Schotter verpasste er eine Kurve.
Pogacar konnte einen Sturz verhindern und später im Zielsprint seinen Fluchtgefährten Enric Mas klar schlagen. In der Gesamtwertung führt er mit 3:34 Min. vor dem Spanier Mas und 4:21 Min. vor Landsmann Primoz Roglic. (ram)
Pogacar konnte einen Sturz verhindern und später im Zielsprint seinen Fluchtgefährten Enric Mas klar schlagen. In der Gesamtwertung führt er mit 3:34 Min. vor dem Spanier Mas und 4:21 Min. vor Landsmann Primoz Roglic. (ram)
Pogacar além de ser pego na subida. Quase caiu na descida.— O País Do Ciclismo (@opaisdociclismo) August 27, 2026
Dia estranho.#Ciclismonaespn #lavuelta26 pic.twitter.com/mvZesyIwJB
Rankel wird Eishockey-Bundestrainer
Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat einen Nachfolger für den im Juni entlassenen Bundestrainer Harold Kreis gefunden. Die Wahl fiel überraschend auf André Rankel. Der 41-Jährige war zuletzt Assistenztrainer beim Rekordmeister Eisbären Berlin, weist im Erwachsenenbereich aber noch keine Erfahrung als Cheftrainer auf.
Dafür bringt der frühere Nationalstürmer als Profi reichlich Titelerfahrung mit. Mit den Eisbären wurde Rankel siebenmal deutscher Meister. Mit Deutschland nahm er an sieben Weltmeisterschaften und an den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver teil. (ram/sda/dpa)
Dafür bringt der frühere Nationalstürmer als Profi reichlich Titelerfahrung mit. Mit den Eisbären wurde Rankel siebenmal deutscher Meister. Mit Deutschland nahm er an sieben Weltmeisterschaften und an den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver teil. (ram/sda/dpa)
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