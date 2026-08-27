Auslosung der Champions League: Bayern empfängt Arsenal, Barça muss zu PSG
In der Champions League mit 36 Teilnehmern der Ligaphase gibt es keine «Todesgruppen» mehr. Die Auslosung hat Europas Top-Teams diese Gegner beschert.
Bayern München
Resmi lawan Bayern Munchen di Uefa Champions League 2026/2027 pic.twitter.com/RBS4rq7Xnh— Mas Bola (@masBOLAA) August 27, 2026
Paris Saint-Germain
Resmi Lawan PSG di Uefa Champions League 2026/2027 pic.twitter.com/scFKUIR6jo— Mas Bola (@masBOLAA) August 27, 2026
Real Madrid
Resmi lawan Real Madrid di Uefa Champions League 2026/2027 pic.twitter.com/F03lJBA8k5— Mas Bola (@masBOLAA) August 27, 2026
Barcelona
Resmi lawan FC Barcelona di Uefa Champions League 2026/2027 pic.twitter.com/WwL8AtIwLX— Mas Bola (@masBOLAA) August 27, 2026
Arsenal
Resmi lawan Arsenal di Uefa Champions League 2026/2027 pic.twitter.com/T9K4YkKRkq— Mas Bola (@masBOLAA) August 27, 2026
Liverpool
Resmi Lawan Liverpool di Uefa Champions League 2026/2027 pic.twitter.com/nSmEUUXoqo— Mas Bola (@masBOLAA) August 27, 2026
Manchester City
Resmi lawan Manchester City di Uefa Champions League 2026/2027 pic.twitter.com/bJ5YD5Ca0X— Mas Bola (@masBOLAA) August 27, 2026
Inter Mailand
Resmi lawan Inter Milan di Uefa Champions League 2026/2027 pic.twitter.com/wmp6HWxf4G— Mas Bola (@masBOLAA) August 27, 2026