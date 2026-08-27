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Bayern München

Champions League: Bayern empfängt Arsenal, PSG muss nach Barcelona

Auslosung der Champions League: Bayern empfängt Arsenal, Barça muss zu PSG

In der Champions League mit 36 Teilnehmern der Ligaphase gibt es keine «Todesgruppen» mehr. Die Auslosung hat Europas Top-Teams diese Gegner beschert.
27.08.2026, 18:4527.08.2026, 18:49

Bayern München

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Barcelona

Arsenal

Liverpool

Manchester City

Inter Mailand

Dieses Spiel war ausgeschlossen:

Ein Heimspiel von Liverpool gegen Real ist in dieser Champions-League-Saison unmöglich
Ein Heimspiel von Liverpool gegen Real ist in dieser Champions-League-Saison unmöglich
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Alle Champions-League-Sieger seit 1993
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Alle Champions-League-Sieger seit 1993

2026: PARIS SAINT-GERMAIN – Arsenal 4:3 n.P. (1:1)
quelle: keystone / emma da silva
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In Spanien hat wieder die grösste Essensschlacht der Welt stattgefunden
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