Das Schweizer Trio verpasst in der Formel-E-WM auch im zweiten Rennen in Tokio die Podestplätze. Sébastien Buemi als Bester belegt in dem vom Niederländer Nick de Vries gewonnenen Rennen Platz 7. De Vries im Mahindra gewann bei seinem zweiten Saisonsieg vor dem Neuseeländer Nick Cassidy im Citroën und dem Briten Jake Dennis in einem Andretti-Auto.
Dennis reist als Führender in der WM-Wertung mit zwei Punkten Vorsprung vor Cassidys Landsmann Mitch Evans zum Finale nach London. Müllers deutscher Teamkamerad Pascal Wehrlein auf Platz 3 weist fünf Punkte Rückstand aus. Mitte August stehen in Grossbritanniens Hauptstadt zwei Rennen im Programm. (riz/sda)
Dennis reist als Führender in der WM-Wertung mit zwei Punkten Vorsprung vor Cassidys Landsmann Mitch Evans zum Finale nach London. Müllers deutscher Teamkamerad Pascal Wehrlein auf Platz 3 weist fünf Punkte Rückstand aus. Mitte August stehen in Grossbritanniens Hauptstadt zwei Rennen im Programm. (riz/sda)