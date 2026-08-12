Diein Polen startet aus Schweizer Sicht optimal.von sechsstehen bereits in der. Die zweifachen Europameisterinnen Nina Brunner/Tanja Hüberli lancierten das Turnier in Stare Jablonki mit einem 21:10, 21:16-Erfolg gegen das einheimische Duo Zuzanna Michalska/Natalia Okla. Auch Joana Mäder und Leona Kernen lancierten die Gruppenphase mit einem Sieg.Die Sechzehntelfinals haben sie bereits auf sicher. Dort wird das Turnier auch für Anouk und Zoé Vergé-Dépré weitergehen. Erst setzte es im Schwestern-Duell mit den Tschechinnen Katerina und Anna Pavelkova hingegen eine 18:21, 20:22-Niederlage zum Auftakt ab. Noch am Mittwochnachmittag korrigierten sie den Fehlstart mit einem souveränen 21:16, 21:17 gegen das polnische Duo Julia Kielak/Zuzanna Kudlik.Erfolgreich starteten auch die Schweizer Männer in die kontinentalen Titelkämpfe. Julian Friedli/Jonathan Jordan und Adrian Heidrich/Yves Haussener gewannen ihre Auftaktpartien und stehen damit sicher in der K.o.-Runde. Einzig Leo Dillier und Luc Flückiger verloren und stehen nun im zweiten Gruppenspiel unter Druck. (riz/sda)