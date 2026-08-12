Die Beachvolleyball-EM in Polen startet aus Schweizer Sicht optimal. Fünf von sechs Schweizer Teams stehen bereits in der K.o.-Runde. Die zweifachen Europameisterinnen Nina Brunner/Tanja Hüberli lancierten das Turnier in Stare Jablonki mit einem 21:10, 21:16-Erfolg gegen das einheimische Duo Zuzanna Michalska/Natalia Okla. Auch Joana Mäder und Leona Kernen lancierten die Gruppenphase mit einem Sieg.
Die Sechzehntelfinals haben sie bereits auf sicher. Dort wird das Turnier auch für Anouk und Zoé Vergé-Dépré weitergehen. Erst setzte es im Schwestern-Duell mit den Tschechinnen Katerina und Anna Pavelkova hingegen eine 18:21, 20:22-Niederlage zum Auftakt ab. Noch am Mittwochnachmittag korrigierten sie den Fehlstart mit einem souveränen 21:16, 21:17 gegen das polnische Duo Julia Kielak/Zuzanna Kudlik.
Erfolgreich starteten auch die Schweizer Männer in die kontinentalen Titelkämpfe. Julian Friedli/Jonathan Jordan und Adrian Heidrich/Yves Haussener gewannen ihre Auftaktpartien und stehen damit sicher in der K.o.-Runde. Einzig Leo Dillier und Luc Flückiger verloren und stehen nun im zweiten Gruppenspiel unter Druck. (riz/sda)
Die Sechzehntelfinals haben sie bereits auf sicher. Dort wird das Turnier auch für Anouk und Zoé Vergé-Dépré weitergehen. Erst setzte es im Schwestern-Duell mit den Tschechinnen Katerina und Anna Pavelkova hingegen eine 18:21, 20:22-Niederlage zum Auftakt ab. Noch am Mittwochnachmittag korrigierten sie den Fehlstart mit einem souveränen 21:16, 21:17 gegen das polnische Duo Julia Kielak/Zuzanna Kudlik.
Erfolgreich starteten auch die Schweizer Männer in die kontinentalen Titelkämpfe. Julian Friedli/Jonathan Jordan und Adrian Heidrich/Yves Haussener gewannen ihre Auftaktpartien und stehen damit sicher in der K.o.-Runde. Einzig Leo Dillier und Luc Flückiger verloren und stehen nun im zweiten Gruppenspiel unter Druck. (riz/sda)