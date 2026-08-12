Ein Hochzeitsfoto, das es so nie gab: Diese Aufnahme von Georgina und Cristiano ist komplett KI-generiert. Bild: instagram

So planst du deine Hochzeit wie Ronaldo – und lockst 2000 Fremde in die falsche Kirche

Cristiano Ronaldo hat geheiratet. Und weil bei ihm selbst eine Nicht-Hochzeit zum Grossereignis wird, zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du dein Jawort zum Weltevent machst – ohne dass jemand weiss, wann es stattfindet.

Claudia Carvalho Folge mir

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Satire - (fast) kein Wort ist wahr!

Am vergangenen Wochenende versammelten sich rund 2000 Menschen vor der Kathedrale von Funchal, um Zeugen von Ronaldos Traumhochzeit zu werden. Geheiratet hat dort dann ein völlig unbeteiligtes einheimisches Paar. Der echte CR7 gab sein Jawort Tage später, heimlich. Falls du auch so heiraten willst: Hier die Anleitung.

Schritt 1: Sag niemandem, wann

Eine Hochzeit anzukündigen, ist etwas für Anfänger. Der Profi lässt lediglich wissen, dass irgendwann irgendwo etwas passieren könnte. Den Rest erledigen Gerüchteküche und ein paar Boulevardmedien, die aus einem Foto von dir vor einer Kirche zuverlässig eine Trauung machen.

Schritt 2: Lass die Kulisse die Arbeit machen

Nichts zieht Menschenmassen zuverlässiger an als eine romantische Kulisse mit Symbolwert – eine Kathedrale oder das Grossmünster in Zürich, irgendwas, das nach einer Märchenhochzeit aussieht. Den Rest erledigt die Fantasie der Leute. Notfalls versammeln sich 2000 von ihnen auch vor der falschen Kirche.

Schritt 3: Opfere ein unschuldiges Brautpaar

Jede gute Megahochzeit braucht Kollateralschaden. Sorge dafür, dass zeitgleich ein normales Paar heiratet, das dann ungewollt vor der grössten Hochzeitsgesellschaft seines Lebens das Jawort gibt. Für diese beiden ist es der schönste Tag – und gleichzeitig auch der verwirrendste. So beobachtet gefühlt hat sich wahrscheinlich zuletzt Herzogin Meghan an ihrer Hochzeit mit Prinz Harry.

Schritt 4: Heirate dann, wenn niemand hinschaut

Sobald sich die Massen zerstreut haben und alle enttäuscht nach Hause gegangen sind, schlägst du zu. Kein Publikum, kein Grossmünster in Zürich, ein pures Geheimnis. So machst du aus deiner Hochzeit den perfekten Konter. Erst alle ins Leere laufen lassen, dann eiskalt vollenden – so wie es Ronaldo auch auf dem Fussballplatz gerne machen würde. Die besten Selfies behältst du dann natürlich für dich.

Schritt 5: Verkünde alles per Instagram

Wozu eine Pressekonferenz, wenn ein Foto reicht? Zwei Ringe, zwei Buchstaben, ein Herz, fertig. Millionen Likes inklusive. Die Boulevardpresse, die dich zuvor noch an der falschen Kirche vermutet hat, darf jetzt vermelden, dass sie es «schon immer gewusst» habe. Ganz einfach, oder?