Das erste Leadertrikot der 113. Tour de France geht an Jonas Vingegaard. Der Däne fährt im Mannschaftszeitfahren der 1. Etappe in Barcelona die Bestzeit für sein siegreiches Team Visma-Lease a Bike.
Damit feierte Vingegaard, der in den nächsten drei Wochen seinen dritten Gesamtsieg nach 2022 und 2023 anstrebt, einen Auftakt nach Mass. Seinem grossen Rivalen, dem Vorjahressieger und Topfavoriten Tadej Pogacar, nahm er auf den 19,6 km durch die katalanische Metropole zwölf Sekunden ab. (car/sda)
Damit feierte Vingegaard, der in den nächsten drei Wochen seinen dritten Gesamtsieg nach 2022 und 2023 anstrebt, einen Auftakt nach Mass. Seinem grossen Rivalen, dem Vorjahressieger und Topfavoriten Tadej Pogacar, nahm er auf den 19,6 km durch die katalanische Metropole zwölf Sekunden ab. (car/sda)