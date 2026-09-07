Michael Ledermann hat sich am Samstag beim Kilchberger Schwinget einen schweren Muskelriss im Oberschenkel zugezogen. Dies meldete der Berner nach der benötigten Operation via Instagram aus dem Spital. Ledermann verletzte sich in Kilchberg im 6. Gang und musste die Arena gestützt verlassen.
Zuvor hatte der 25-Jährige für zwei prägende Momente des Schwingfests gesorgt: Er bodigte als Einziger den späteren Sieger Samuel Giger und fiel im 5. Gang mit der Fairplay-Aktion des Tages auf. Er wies am Jurytisch darauf hin, dass er bei der Aktion, die ihm gegen Nick Alpiger die Wertung einbrachte, keinen Griff mehr hatte. (ram/sda)
Zuvor hatte der 25-Jährige für zwei prägende Momente des Schwingfests gesorgt: Er bodigte als Einziger den späteren Sieger Samuel Giger und fiel im 5. Gang mit der Fairplay-Aktion des Tages auf. Er wies am Jurytisch darauf hin, dass er bei der Aktion, die ihm gegen Nick Alpiger die Wertung einbrachte, keinen Griff mehr hatte. (ram/sda)