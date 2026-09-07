Nach den Pyro-Vorfällen beim Zürcher Derby vom Samstag hat die Swiss Football League ein Verfahren gegen den FC Zürich und den Grashopper Club Zürich eröffnet. Auslöser sind Böller und Feuerwerkskörper, die Anhänger beider Clubs gezündet hatten.
«Wir haben selbst und anhand der Fernsehbilder gesehen, dass es einen massiven Einsatz von Feuerwerkskörpern und pyrotechnischen Gegenständen gegeben hat», sagte Philippe Guggisberg, Kommunikationsverantwortlicher der Swiss Football League, am Montag gegenüber dem Regionaljournal Zürich-Schaffhausen von Radio SRF. Wie nach jedem Wochenende hätten sie die Rapporte ausgewertet, die von den Sicherheitsbehörden eingingen.
Darum werde nun es auf Stufe der Liga ein Verfahren geben, so Guggisberg. Der Fall gehe an die Disziplinarkommission, die die Klubs zu einer Stellungnahme auffordern wird. Diese werde die Bilder sichten und danach das Urteil fällen. (nih/sda)
«Wir haben selbst und anhand der Fernsehbilder gesehen, dass es einen massiven Einsatz von Feuerwerkskörpern und pyrotechnischen Gegenständen gegeben hat», sagte Philippe Guggisberg, Kommunikationsverantwortlicher der Swiss Football League, am Montag gegenüber dem Regionaljournal Zürich-Schaffhausen von Radio SRF. Wie nach jedem Wochenende hätten sie die Rapporte ausgewertet, die von den Sicherheitsbehörden eingingen.
Darum werde nun es auf Stufe der Liga ein Verfahren geben, so Guggisberg. Der Fall gehe an die Disziplinarkommission, die die Klubs zu einer Stellungnahme auffordern wird. Diese werde die Bilder sichten und danach das Urteil fällen. (nih/sda)