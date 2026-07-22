Die Petition «Stopp dem Rassismus im Schweizer Fussball» ist am Mittwochmittag in Muri bei Bern dem Schweizerischen Fussballverband überreicht worden. Für das Anliegen kamen 12'600 Unterschriften zusammen. Die Petition fordert klare Interventionsprotokolle bei rassistischen Vorfällen, transparente Verfahren, konsequente Sanktionen sowie Präventionsarbeit in den Vereinen.
Auslöser der Petition war ein rassistischer Vorfall bei einem 1.-Liga-Spiel gewesen. Damals sei die Fussballerin Jasmine Imboden mit kenianisch-schweizerischen Wurzeln rassistisch beschimpft worden. Zwar habe der Fussballverband den verantwortlichen Verein mit einer Busse von 500 Franken sanktioniert. Für Imboden reiche diese Massnahme aber nicht aus. Wer Rassismus erlebe, habe Anspruch auf Schutz, es brauche klarere Konsequenzen für die Täterinnen und Täter, lässt sie sich in der Medienmitteilung zitieren. (ram/sda)
Auslöser der Petition war ein rassistischer Vorfall bei einem 1.-Liga-Spiel gewesen. Damals sei die Fussballerin Jasmine Imboden mit kenianisch-schweizerischen Wurzeln rassistisch beschimpft worden. Zwar habe der Fussballverband den verantwortlichen Verein mit einer Busse von 500 Franken sanktioniert. Für Imboden reiche diese Massnahme aber nicht aus. Wer Rassismus erlebe, habe Anspruch auf Schutz, es brauche klarere Konsequenzen für die Täterinnen und Täter, lässt sie sich in der Medienmitteilung zitieren. (ram/sda)