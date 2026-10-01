Das hochkarätige Teilnehmerfeld an den Swiss Indoors in Basel nimmt weiter Formen an. Mit Stefanos Tsitsipas schlägt auch der Masters-Champion von 2019 und Finalist am French Open 2021 und Australian Open 2023 am Rheinknie auf. Nach schwierigeren Jahren kehrte der Grieche auch dank seinem Turniersieg im Sommer am Swiss Open in Gstaad in die Top 50 zurück.
In der Basler St. Jakobs-Halle ebenfalls mit von der Partie sind Alexander Bublik, der Gstaad-Sieger des letzten Jahres, sowie die Swiss-Indoors-Finalisten Hubert Hurkacz (2023) und Alejandro Davidovich Fokina (2025).
Das Turnier findet heuer vom 26. Oktober bis 1. November statt und steht zu Beginn im Zeichen von Stan Wawrinkas Abschiedsvorstellung. (nih/sda)
In der Basler St. Jakobs-Halle ebenfalls mit von der Partie sind Alexander Bublik, der Gstaad-Sieger des letzten Jahres, sowie die Swiss-Indoors-Finalisten Hubert Hurkacz (2023) und Alejandro Davidovich Fokina (2025).
Das Turnier findet heuer vom 26. Oktober bis 1. November statt und steht zu Beginn im Zeichen von Stan Wawrinkas Abschiedsvorstellung. (nih/sda)