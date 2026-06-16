Demi Vollering lässt die Tour de Suisse aus. Die als Topfavoritin gehandelte Niederländerin hat sich nach ihrem Sieg am Giro d'Italia kurzfristig entschieden, eine Erholungsphase einzulegen.
Diesen Entscheid traf die Wahlschweizerin, um sich optimal auf ihre nächsten Saisonziele vorzubereiten. An der Tour de France im August strebt Vollering nach 2023 ihren zweiten Gesamtsieg an. Neben Vollering verzichtet auch ihre Schweizer Teamkollegin Elise Chabbey auf einen Start an der Schweizer Landesrundfahrt. (abu/sda)
Diesen Entscheid traf die Wahlschweizerin, um sich optimal auf ihre nächsten Saisonziele vorzubereiten. An der Tour de France im August strebt Vollering nach 2023 ihren zweiten Gesamtsieg an. Neben Vollering verzichtet auch ihre Schweizer Teamkollegin Elise Chabbey auf einen Start an der Schweizer Landesrundfahrt. (abu/sda)