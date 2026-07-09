Nach seinem Sturz während der 6. Etappe der Tour de France muss Torstein Träen verletzt aufgeben. Der Norweger, der während zwei Tagen das Maillot jaune getragen hatte, fuhr zwar noch ins Ziel. Nun musste der 30-Jährige die Rundfahrt wegen mehreren Rippenbrüchen und einer Gehirnerschütterung jedoch abbrechen, wie sein Team Uno-X Mobility mitteilte.
Träen übernahm auf der 4. Etappe überraschend das Maillot jaune des Gesamtführenden von Topfavorit Tadej Pogacar. Er trug es zwei Tage. (nih/sda/dpa)
Träen übernahm auf der 4. Etappe überraschend das Maillot jaune des Gesamtführenden von Topfavorit Tadej Pogacar. Er trug es zwei Tage. (nih/sda/dpa)