Stefanos Tsitsipas gewinnt die 58. Ausgabe des Swiss Open in Gstaad. Im Final des Sandplatz-Turniers im Berner Oberland setzt sich der Grieche 6:4, 6:7 (3:7), 6:3 gegen den Belgier Raphaël Collignon durch.
Der ehemalige Weltranglistendritte Tsitsipas, aktuell nur noch die Nummer 85, siegte gegen Collignon (ATP 42), den Finalneuling auf ATP-Stufe, in gut zweieinviertel Stunden. Er gewann seinen 13. ATP-Titel, den ersten seit eineinhalb Jahren. (riz/sda)
Der ehemalige Weltranglistendritte Tsitsipas, aktuell nur noch die Nummer 85, siegte gegen Collignon (ATP 42), den Finalneuling auf ATP-Stufe, in gut zweieinviertel Stunden. Er gewann seinen 13. ATP-Titel, den ersten seit eineinhalb Jahren. (riz/sda)