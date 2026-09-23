Im Rahmen der Strassenrad-WM in Montreal teilte die UCI mit, man werdeRichtlinien für denfestlegen, der nur für Wettbewerbe des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) gelten soll.Das IOC hatte Ende März unter dembeschlossen, einen Geschlechtertest von Sportlerinnen zur Teilnahme an Frauen-Wettbewerben zu verlangen. Auslöser für die Diskussionen war eine Debatte bei den Sommerspielen 2024, in deren Zentrum diestanden.Beide waren zuvor vom Weltverband von der WM ausgeschlossen worden, da sie auf der Basis einesangeblich diehatten. Bei Olympia durften beide starten.Eigentlich war erwartet worden, dass die UCI in Montreal zudem dasverpflichtend macht. Die Debatte rund um solche Tracker war 2024 nach dem tragischenvonerneut entfacht. Hätte die Schweizer Nachwuchsfahrerin beim Rennen einen GPS-Sender getragen, hätte Furrer nach ihrem Sturz allenfalls früher gefunden und ihr Tod vielleicht verhindert werden können.Dennoch hatte es zum Thema einen offenen Streit mit diversen Teams gegeben, die verschiedene Richtlinien gefordert hatten. Dabei ging es unter anderem um dieNun teilte die UCI mit, dass einAllerdings wurde diese Massnahme weder mit einem vollständigen Regelwerk noch mit einem Zeitplan hinterlegt. Für Weltverbands-Präsident David Lappartient kann dies als Niederlage gewertet werden. Der Franzose hatte auf eine schnelle Umsetzung gedrängt und betont, sich nicht von Teams erpressen zu lassen. (sda/dpa)