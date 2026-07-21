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WM 2026: Emiliano Martinez Ansage im Spielertunnel – die nichts änderte

epa13121533 Goalkeeper Emiliano Martinez of Argentina reacts after conceding the first goal in the FIFA World Cup 2026 final match Spain against Argentina, in New Jersey, USA, 19 July 2026. EPA/SHAWN ...
Der Moment, in dem alles kippte: Emiliano Martinez nach dem Treffer von Ferran Torres in der 106. Minute.Bild: keystone

Die Halbzeitrede, die nichts änderte: «Nach hinten spielen nur die Feiglinge»

Zur Halbzeit steht es 0:0, und Spanien dominiert das Spiel – Emiliano Martinez reisst im Spielertunnel das Kommando an sich. Aufnahmen aus der Passage zum Spielfeld zeigen, wie der argentinische Torhüter seine Mitspieler vor der zweiten Halbzeit des WM-Finals eindringlich anheizte.
21.07.2026, 12:4621.07.2026, 12:46

Kurz vor dem Wiederanpfiff stellte sich der argentinische Torhüter vor seine Mitspieler. Mit Herz sollen sie spielen, forderte Emiliano Martinez. Und mit Herz heisse: nach vorne, nicht nach hinten. Immer vorwärts. Nach hinten spiele nur, wer ein Feigling sei. Drei Pässe, und man finde Leo. Sie seien lebendiger denn je und würden gewinnen.

Direkt danach ergriff der Kapitän selbst das Wort. Messi rief seinen Mitspielern zu, sie sollten Charakter zeigen – den hätten sie immer gehabt, warum also nicht jetzt? Man solle den eigenen Fussball spielen. Schon vor dem Anpfiff hatte er versucht, die Anspannung aus der Mannschaft zu nehmen, und zur Ruhe gerufen.

Die Wirkung blieb aus. Argentinien kam in 120 Minuten auf gerade einmal zwei Abschlüsse – keiner davon landete im spanischen Tor. Martinez selbst zeigte mehrere gute Paraden, konnte den Treffer von Ferran Torres in der 106. Minute aber nicht verhindern. Statt der geforderten Vorwärtsbewegung endete der Abend mit viel Defensivarbeit, der Roten Karte für Enzo Fernandez und dem Verlust des Titels.

Für Argentinien beginnt nun eine Phase des Umbruchs – mit dem 39-jährigen Kapitän Lionel Messi, dessen sechste WM aller Voraussicht nach seine letzte war. (car)

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