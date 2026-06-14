recht sonnig26°
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Werner Schlegel gewinnt das Bergfest auf dem Stoos

Sport-News

Schlegel triumphiert auf dem Stoos +++ Keller in Leogang auf dem Podest

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
14.06.2026, 17:1914.06.2026, 17:19
Schicke uns deinen Input
Buemi in Le Mans auf dem Podest
Sébastien Buemi kehrte beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans auf das Podest zurück. Gemeinsam mit dem Neuseeländer Brendon Hartley und dem Japaner Ryo Hirakawa belegte der 37-jährige Waadtländer im Toyota mit der Nummer 8 den 3. Rang.

Auf das siegreiche Trio Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries, ebenfalls in einem Toyota, büssten Buemi und seine Teamkollegen 20 Sekunden ein. Platz 2 sicherte sich der BMW gefahren von Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde. (ram/sda)
Naef verpasst ersten Challenger-Titel
Tennisspielerin Céline Naef (WTA 206) verpasste ihren ersten Titel auf der zweithöchsten WTA-Stufe knapp. Im Final des Challenger-Turniers in Ilkley unterlag die knapp 21-jährige Zürcherin der rund hundert Positionen besser klassierten Amerikanerin Ashlyn Krueger 5:7, 2:6.

Beim Rasenturnier im Norden Englands stand Naef zum zweiten Mal in einem Challenger-Final. Im Dezember 2024 hatte sie in Limoges gegen Landsfrau Viktorija Golubic verloren. In der Weltrangliste wird sie in die Top 200 zurückkehren. (ram/sda)
Schlegel triumphiert auf dem Stoos
Das erste Bergkranzfest der Saison wird zur Beute von Werner Schlegel. Der Toggenburger gewann auf dem Stoos als Gast souverän. Im Schlussgang bezwang Schlegel den überraschenden Innerschweizer Elias Lüscher nach 50 Sekunden. (ram)
video: srf
Keller zurück auf dem Cross-Country-Podest
Die Podest-Serie der Schweizer Mountainbikerinnen im Weltcup hält an. Alessandra Keller wird im österreichischen Leogang im olympischen Cross-Country Dritte. Nicole Koller fährt auf Platz 4. Sina Frei muss sich mit Platz 9 begnügen und die Führung im Gesamtweltcup an Jenny Rissveds abtreten.

Bei den Männern klassierte sich Mathias Flückiger auf Rang 6 als bester Schweizer. Der 23-jährige Franzose Adrien Boichis feierte vor Landsmann Luca Martin und dem Amerikaner Bjorn Riley seinen ersten Weltcupsieg. (abu/sda)
Topleistungen von Ramon Wipfli und Aarno Liebl
Der 800-m-Läufer Ramon Wipfli hat in Nizza eine Topleistung abgeliefert: In 1:44,71 Minuten verbesserte der 21-jährige Berner seinen Schweizer U23-Rekord um 21 Hundertstel und unterbot die Limite für die EM in Birmingham um neun Hundertstel.

Gleichenorts stellte Aarno Liebl in 8:23,61 Minuten einen Schweizer U23-Rekord über 3000 m Steeple auf; er verbesserte seine eigene Bestmarke um mehr als sieben Sekunden. Zum Vergleich: Der Schweizer Rekord von Christian Belz aus dem Jahr 2001 liegt bei 8:22,24 Minuten. (abu/sda)

Basketball-Star Harden verhaftet
NBA-Star James Harden wurde in Houston, Texas, vorübergehend festgenommen. Dem 36-Jährigen in Diensten der Cleveland Cavaliers wird illegaler Waffenbesitz vorgeworfen.

Wie Medien unter Berufung auf Behördenangaben berichteten, wurde im Auto des Basketballprofis eine Handfeuerwaffe gefunden. Diese habe offen sichtbar im Auto gelegen und sich nicht im dafür vorgesehenen Halfter befunden. Harden wurde den Berichten zufolge gegen Kaution freigelassen und muss sich am 22. Juni vor Gericht verantworten. (ram/sda)
Russell im Qualifying vor Hamilton und Antonelli
George Russell hat sich im WM-Kampf der Formel 1 zurückgemeldet. Der Brite sicherte sich im Mercedes die Pole-Position für den Grand Prix von Barcelona-Katalonien. WM-Leader Kimi Antonelli belegte hinter seinem Teamkollegen und Ferrari-Pilot Lewis Hamilton den 3. Platz.

Eine weitere Enttäuschung setzte es für Charles Leclerc ab. Der Monegasse krachte im entscheidenden dritten Teil des Qualifyings nach einem Fahrfehler mit seinem Ferrari in die Streckenbegrenzung und sorgte damit für eine längere Unterbrechung. (ram/sda)
König Orlik triumphiert in Traumkulisse
Armon Orlik wird an seinem Heimfest seiner Favoritenrolle gerecht. Auf dem Weg zum sechsten Sieg am Bündner-Glarner Kantonalen bezwingt der Schwingerkönig mit den Schneider-Brüdern zwei Schwergewichte.

Im Schlussgang auf der Motta Naluns oberhalb Scuol machte der grosse Favorit auf über 2000 Meter über Meer mit dem Thurgauer Mario Schneider kurzen Prozess. Nach knapp einer Minute bodigte Orlik den Nicht-Eidgenossen, nachdem er beim Anschwingen schon dessen Bruder Domenic ins Sägemehl gelegt hatte. (ram/sda)
Seixas verliert nach Sturz Zeit
Der Mexikaner Isaac del Toro hat die zweite Bergetappe der Tour Auvergne – Rhône-Alpes gewonnen. Der 22-Jährige setzte sich auf der 7. Etappe von La Bridoire nach Le Grand Colombier solo vor dem Spanier Juan Ayuso durch.

Der Australier Luke Tuckwell konnte das Leadertrikot erfolgreich verteidigen, hat aber nur noch 42 Sekunden Reserve auf den Amerikaner Matteo Jorgensen. Del Toro, Ayuso, Johannessen und Topfavorit Paul Seixas haben ebenfalls weniger als zwei Minuten Rückstand auf Tuckwell. Seixas machte nach einem Sturz einen Rückstand von vier Minuten wett. Im schwierigen Schlussanstieg fehlte dem 19-Jährigen dann die Kraft, um mit den Besten mitzuhalten. Er verlor als Siebter 1:21 Minuten. (ram/sda)
Liebe Userinnen und User

Wir schliessen in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nach einer Weile. Dies, weil sich die Gegebenheiten oft so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Brasilien und Marokko teilen sich Punkte – Schotten siegen nach Gänsehaut-Hymne
Rekordweltmeister Brasilien und Marokko trennen sich im WM-Duell 1:1. Im Aufeinandertreffen des Sechsten gegen den Siebten der FIFA-Weltrangliste bewiesen die Nordafrikaner dass ihr dritter Platz bei der letzten Weltmeisterschaft kein Zufall war und sie auch in dieses Turnier mit grossen Ambitionen starten.
Zur Story