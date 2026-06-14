🥵 Paul Seixas a reçu le soutien de sa famille à l’arrivée.



Paul Seixas was welcomed and supported by his family at the finish. 🤕#TourAuvergneRhoneAlpes pic.twitter.com/qswzN61Lbe — Tour Auvergne-Rhône-Alpes (@tourauverhalpes) June 13, 2026

Der Mexikanerhat die zweite Bergetappe dergewonnen. Der 22-Jährige setzte sich auf der 7. Etappe von La Bridoire nach Le Grand Colombier solo vor dem Spanier Juan Ayuso durch.Der Australierhat aber nur noch 42 Sekunden Reserve auf den Amerikaner Matteo Jorgensen. Del Toro, Ayuso, Johannessen und Topfavorit Paul Seixas haben ebenfalls weniger als zwei Minuten Rückstand auf Tuckwell.Im schwierigen Schlussanstieg fehlte dem 19-Jährigen dann die Kraft, um mit den Besten mitzuhalten. Er verlor als Siebter 1:21 Minuten. (ram/sda)