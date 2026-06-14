Sébastien Buemi kehrte beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans auf das Podest zurück. Gemeinsam mit dem Neuseeländer Brendon Hartley und dem Japaner Ryo Hirakawa belegte der 37-jährige Waadtländer im Toyota mit der Nummer 8 den 3. Rang.
Auf das siegreiche Trio Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries, ebenfalls in einem Toyota, büssten Buemi und seine Teamkollegen 20 Sekunden ein. Platz 2 sicherte sich der BMW gefahren von Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde. (ram/sda)
Auf das siegreiche Trio Mike Conway/Kamui Kobayashi/Nyck de Vries, ebenfalls in einem Toyota, büssten Buemi und seine Teamkollegen 20 Sekunden ein. Platz 2 sicherte sich der BMW gefahren von Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde. (ram/sda)