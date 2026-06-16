Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Barcelona zurück auf Europas Handball-Thron Handballer des FC Barcelona haben zum 13. Mal die Champions League gewonnen. Die Katalanen besiegten in Köln im Final die Füchse Berlin 37:34. Im Spiel um Platz 3 setzte sich Vorjahressieger Magdeburg mit dem Schweizer Manuel Zehnder gegen Aalborg durch. (ram/sda)

Diehaben zum 13. Mal dieDie Katalanen besiegten in Köln im Final die Füchse Berlin 37:34. Im Spiel um Platz 3 setzte sich Vorjahressieger Magdeburg mit dem Schweizergegen Aalborg durch. (ram/sda)

schlägt in ihrer Karriere als Schneesportlerin einen neuen Weg ein. Die bisherigeentscheidet sich nach 73 Weltcup-Einsätzen dazu, künftig imzu starten.Die 28-Jährige prüfte den Wechsel nach Abschluss der vergangenen Saison und trainierte im Mai erstmals mit der Weltcup-Gruppe der Schweizer Biathletinnen, wie Swiss-Ski den Wechsel in einem Communiqué schildert. Nach der Testphase kamen sowohl Lea Fischer als auch das Trainerteam zum Schluss, die Zusammenarbeit fortzusetzen und den Wechsel definitiv zu vollziehen.Damit gehört die Zentralschweizerin ab der kommenden Saison neu deman. Die Vorbereitung auf den Winter absolviert sie gemeinsam mit der Trainingsgruppe 1 der Frauen. Ihren bisherigen A-Kader-Status nimmt sie dabei aus dem Langlauf in die neue Disziplin mit.Mehrere Athletinnen und Athleten im In- und Ausland schafften in den vergangenen Jahren den Umstieg zwischen den beiden nordischen Disziplinen. So auch. Die Glarnerin, die damals noch Lydia Hiernickel hiess, hatte sich vor vier Jahren ebenfalls vom Langlauf verabschiedet und dem Biathlon zugewandt. In der vergangenen Weltcup-Saison klassierte sie sich zweimal unter den besten 25 Athletinnen. (car/sda)