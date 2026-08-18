Serena und Venus Williams haben bei ihrem Comeback als Tennis-Duo nur knapp einen spektakulären Sieg nach grossem Rückstand verpasst.
Gegen Marta Kostyuk und Peyton Stearns verloren die beiden Schwestern beim Turnier in Cincinnati den ersten Satz deutlich mit 2:6, erzwangen mit einem 6:1 im zweiten Satz aber das Match-Tiebreak - das sie mit 8:10 verloren. Ein Doppelfehler von Venus Williams besiegelte die Niederlage. (abu/sda/dpa)
Gegen Marta Kostyuk und Peyton Stearns verloren die beiden Schwestern beim Turnier in Cincinnati den ersten Satz deutlich mit 2:6, erzwangen mit einem 6:1 im zweiten Satz aber das Match-Tiebreak - das sie mit 8:10 verloren. Ein Doppelfehler von Venus Williams besiegelte die Niederlage. (abu/sda/dpa)
Marta Kostyuk and Peyton Stearns d. Serena & Venus Williams 6-2 1-6 10-8 in Cincinnati— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 18, 2026
Really good performance from Marta & Peyton
Serena & Venus played so well in the 2nd set, but fell short in the deciding tiebreak
Still, what a joy to see them back on the court together ❤️ pic.twitter.com/cff5nb945T