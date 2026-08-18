wird in dieser Saison kein Rennen mehr bestreiten. «Er leidet immer noch unter den Folgen des Schlüsselbeinbruchs, den er sich bei seinem Sturz an der Tour de France zugezogen hat», teilte sein Team mit. Damit wird der 29-jährige Däne nicht an der Rad-WM in Kanada vom 20. bis 27. September dabei sein.Bis zu seinem Sturz erlebte der Tour-de-France-Sieger der Jahre 2022 und 2023 eine starke Saison. Er gewann Paris-Nizza, die Katalonien-Rundfahrt und obendrein den Giro d'Italia. Mit dem Gesamtsieg der Italien-Rundfahrt siegte er mindestens einmal bei jeder der drei grossen Rundfahrten. Erst sieben anderen Radprofis war dies zuvor gelungen. (sda/dpa)