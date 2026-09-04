Bei Königswetter beginnt in Crans-sur-Sierre das. Ein 21-jähriger Amateur sorgt für ein erstes Schweizer Highlight.aus Geroldswil - eine der grössten Schweizer Hoffnungen - startete in Crans in sein erstes Profiturnier. Mit einem Eagle (2 unter Par) an seinem sechsten Loch schaffte es Candinas in die Spitzengruppe. Erst am letzten Loch büsste er noch einen Schlag ein. Aber mit(1 unter Par) hält der Zürcher die Pace, um auch am Wochenende noch mit von der Partie zu sein.Zu den ersten Schweizern, welche die erste Runde beendete, gehörte auch Benjamin Rusch, der vor zwei Jahren noch die Tourkarte auf der DP World Tour besass. Trotz eines Quadruple-Bogey am sechsten Loch (4 über Par) gelang dem 37-jährigen Thurgauer eine Par-Runde, womit auch er am Freitag den Cut noch schaffen kann. Von einem «Riesen-Malheur» am sechsten Loch sprach Rusch nach seiner Runde, «ich fühlte mich wie der grösste Amateur. Zum Glück gelang mir danach noch eine Reaktion.» (riz/sda)