Patrick Rahmen muss beim FC Basel seinen Trainerstuhl räumen. Bild: keystone

«Unbefriedigende Entwicklung» – FCB trennt sich per sofort von Trainer Rahmen

Der FC Basel trennt sich «aufgrund der unbefriedigenden sportlichen Gesamtentwicklung der 1. Mannschaft und mangels klarer Perspektiven» von Cheftrainer Patrick Rahmen. Bis Ende Saison wird Guillermo Abascal die Mannschaft interimistisch führen, assistiert wird er neu von Marco Walker. Assistenztrainer Boris Smiljanic hat aus persönlichen Gründen um die Auflösung seines Vertrags gebeten.

Mehrheitsaktionär David Degen hat damit mit zweimonatiger Verspätung doch noch die Reissleine gezogen. Noch in der Winterpause hatte die FCB-Klubführung die Vorrunde «detailliert analysiert» und sich entschieden, Rahmen den Rücken zu stärken. Sein Vertrag wurde gar um ein Jahr, bis im Sommer 2023, verlängert.

Nun also die Kehrtwende, nachdem Rahmen mit dem FCB in den ersten vier Spielen der Rückrunde sieben Punkte geholt und gegen Meister YB 1:3 verloren hatte. Der FCB schreibt in seinem Communiqué, dass er mit dieser Entscheidung in der frühen Phase der Rückrunde noch einmal einen Impuls setzen will, der zur gewünschten positiven Entwicklung beitragen soll.

Rahmen wurde im April 2021 nach der Entlassung von Ciriaco Sforza zunächst interimstisch zum FCB-Cheftrainer befördert. Nachdem er in den ersten acht Spielen fünf Siege und zwei Unentschieden geholt hatte, wurde der 52-jährige Basler definitiv zum Cheftrainer ernannt. (pre)