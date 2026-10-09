Stephen Bunting ist einer der grössten Lieblinge der Dartsfans – an diesem Wochenende steht er in der Basler St. Jakobshalle auf der Bühne. Bild: keystone

Interview

Darts-Star Stephen Bunting appelliert an die Fans: «Lasst das sein!»



An diesem Wochenende sind die Darts-Stars zum dritten Mal in Basel zu Gast. Im Interview spricht Vorjahressieger Stephen Bunting über die Schweizer Fans, Luke Littler und seine Ziele an der WM.

Niklas Helbling Folge mir

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Stephen Bunting ist nicht nur einer der beliebtesten, sondern auch besten Dartsspieler der Welt. An der Weltmeisterschaft stand er Anfang 2025 im Halbfinal, mit einer starken Saison arbeitete er sich danach bis auf den vierten Platz der Weltrangliste nach vorne. Doch in diesem Jahr läuft es dem 41-jährigen Liverpooler noch nicht ganz nach Wunsch.

Nun ist er zu Gast in der Schweiz. Am Wochenende tritt er nämlich als Titelverteidiger bei der Swiss Darts Trophy in Basel an. watson hat im Vorfeld mit Bunting über die Schweizer Dartsfans, Luke Littler und seine Ziele für den Rest der Saison gesprochen.

Sie treten in Basel als Titelverteidiger an. Können Sie sich noch an Ihren Sieg im letzten Jahr erinnern?

Stephen Bunting: An die Spiele nicht wirklich, um ehrlich zu sein. Wir gehen zu so vielen Turnieren und Events – ich könnte Ihnen nicht einmal sagen, wer mein Gegner im Final war (Luke Woodhouse, Anm. d. Red.).



Aber an die Fans können Sie sich noch erinnern?

Ja, sie waren fantastisch letztes Jahr! Sie waren mein zwölfter Mann und haben mir auf dem Weg zum Titel geholfen.



Wie würden Sie die Schweizer Dartsfans beschreiben?

Sie waren sehr respektvoll. Wenn wir in einer Arena mit fantastischen und respektvollen Fans spielen, können wir auch Bestleistungen erbringen.

«Diese Leute verstehen nicht, dass es für uns um den Lebensunterhalt geht.»

Das ist aber nicht überall so. Die Diskussionen über Fehlverhalten der Fans häufen sich in den letzten Jahren – wie sehen Sie das?

Ich würde nicht von Fans sprechen. Das sind einfach Idioten, die nicht wegen des Sports da sind, sondern um Unruhe zu stiften. Es passiert mittlerweile bei ziemlich vielen Turnieren, aber es ist trotzdem nur eine Minderheit, ein oder zwei Personen in einer Halle von Tausenden. Nur: Wenn auch nur jemand in einem entscheidenden Moment des Spiels pfeift, ist das unerträglich und kann dich viel Geld kosten. Diese Leute verstehen nicht, dass es für uns um den Lebensunterhalt geht.

Swiss Darts Trophy Die Swiss Darts Trophy ist Teil der European Tour und findet an diesem Wochenende in der Basler St. Jakobshalle statt. Am heutigen Freitag beginnt das Turnier mit der 1. Runde, die Topspieler sind ab dem morgigen Samstag im Einsatz. Die Spiele werden bei Sport1 live im Free-TV übertragen. Bild: instagram.com/swissdartstrophy/

Was kann man dagegen tun?

Ich glaube, der Weltverband PDC (Professional Darts Corporation) versucht sein Bestes, um das zu unterbinden und zu verhindern, aber es ist unvermeidlich. Es wird immer ein oder zwei Idioten geben, die denken, Pfeifen sei eine gute Idee – vor allem bei all dem Alkohol. Aber wie gesagt: Es ist nur eine Minderheit!

«Wir schulden den Fans eine Menge, denn ohne sie wäre Darts nichts. Aber bitte bleibt respektvoll!»

Sie sind einer der absoluten Lieblinge der Fans. Was bedeutet Ihnen das?

Der Grossteil der Fans ist unglaublich. Sie kommen zu Tausenden, um uns zu unterstützen, sei es in der Schweiz, in Grossbritannien oder gar in Amerika und Australien. Das wissen wir als Spieler wirklich zu schätzen. Wir schulden den Fans eine Menge, denn ohne sie wäre Darts nichts. Aber bitte merkt euch: Bleibt respektvoll und lasst uns so versuchen, auf unserem höchsten Niveau zu spielen!

Wie bleibt man als Dartsfan respektvoll – oder besser gesagt: Was sollte man tunlichst vermeiden?

Lasst einfach das Pfeifen sein! Das ist das Einzige. Ich verstehe, dass die Leute ihre Lieblingsspieler haben und den Gegner ihres Favoriten dementsprechend ausbuhen. Das ist auch völlig okay! Wenn ich ins Anfield gehe, um Liverpool spielen zu sehen, buhe ich auch manchmal.

A warm Liverpool welcome for Stephen Bunting! 👏 https://t.co/MMkku3p9iL — Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) April 23, 2026 In seiner Heimatstadt lieben ihn die Fans natürlich besonders.

Also beeinflusst Sie das Buhen nicht?

Das würde ich so nicht sagen. Natürlich tut es das! Ich werde in keiner Situation gerne ausgebuht. Aber solange die Fans keine Grenze überschreiten, nicht pfeifen, nicht fluchen und keine Dummheiten machen, ist es einfach Teil des Spiels.



Ein Spieler, der häufig ausgebuht wird und sich auch mal mit Fans anlegt, ist Luke Littler. Der 19-Jährige drohte sogar schon damit, nicht mehr in gewissen Ländern zu spielen, wenn sich das Verhalten der dortigen Fans nicht ändere. Wie sehen Sie das?

Das liegt ganz bei ihm. Er hat natürlich auch den Luxus, dass er sich schon sicher für das Finalturnier der European Tour und die Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Ansonsten hätte er womöglich eine andere Einstellung. Womöglich bevorzugt er es einfach, auch mal ein Wochenende frei zu haben oder in einem Twitch-Stream aufzutauchen. Ich befinde mich in einer anderen Situation in meiner Karriere. Ich muss sicherstellen, dass ich bei allen Turnieren dabei bin. Und ich denke, dass es einfacher ist zu gewinnen, wenn er nicht dabei ist.

«Ich kann gar nicht oft genug sagen, wie viel Luke Littler für unseren Sport geleistet hat.»

Das dürfte wohl stimmen. Luke Littler dominiert die PDC Tour nun schon seit bald drei Jahren. Wie blicken Sie als Konkurrent auf dieses 19-jährige Phänomen?

Er ist ein fantastischer Spieler und ein wunderbarer Kerl. Ich kenne ihn und seine Familie schon lange und verstehe mich gut mit ihnen. Man konnte sein Potenzial schon früh sehen. Aber natürlich wusste niemand, wie gut er wirklich sein würde. Wir dachten, dass er ein paar Jahre braucht, um sich daran zu gewöhnen, vor Publikum zu spielen. Aber er hat sich sofort wohlgefühlt. Er bringt frischen Wind in unseren Sport und ich kann gar nicht oft genug sagen, wie viel er für unseren Sport geleistet hat.

Zur Person Stephen Bunting spielt seit 2014 auf der PDC Tour – der wichtigsten im Darts. Zweimal erreichte der 41-jährige Engländer bei einer WM den Halbfinal, ansonsten sind seine grössten Erfolge der Gewinn des Masters 2024 sowie das mehrmalige Erreichen der Halbfinals bei Majorturnieren.



Vor seinem Wechsel zu der PDC war er einer der besten Spieler beim Konkurrenzverband BDO, wo er 2014 Weltmeister wurde. In der PDC-Weltrangliste ist er derzeit Elfter. Bild: keystone

Glauben Sie, dass alle Fans das verstehen?

Nein, sonst würden sie ihn nicht ausbuhen. Er ist der Grund, weshalb Darts häufiger im Fernsehen läuft, dass die Sponsoren grösser werden und es höhere Preisgelder gibt. Das liegt an Luke Littler und auch Luke Humphries.

Bunting und Luke Littler verstehen sich hervorragend. Bild: www.imago-images.de

Sprechen wir noch kurz über Ihre Saison: Darf man sagen, dass diese für Sie nicht die einfachste war?

Definitiv. Ich spiele im Moment ziemlich gut, schaffe es aber einfach nicht über die Ziellinie. Das ist frustrierend, weil ich alles richtig mache, mich in eine hervorragende Position bringe, aber am Ende trotzdem nicht gewinne. Das ist natürlich immer ein Grund zur Sorge, aber ich weiss: Wenn ich weiterhin auf diesem Niveau spiele, werden die Siege bald kommen.



«Ich möchte noch Weltmeister werden, bevor ich meine Karriere beende – der Countdown läuft.»

Sie kämpfen noch um den Platz in den Top 32 der European Tour und damit einen Platz im Finalturnier, der Europameisterschaft. Was erwarten Sie von sich selbst bei den verbleibenden Turnieren in Basel und Maastricht?

Ich würde natürlich am liebsten ein Turnier gewinnen – wenn nicht sogar zwei. Einige Spieler, die bereits qualifiziert sind und ein freies Wochenende wollen, werden nicht kommen. Da muss ich meine Chance nutzen. Ich spiele gut und freue mich wirklich darauf. Ich kann es nicht erwarten, nach Basel zu kommen und am Samstag auf der Bühne zu stehen, um meinen Titel zu verteidigen.

In zwei Monaten kommt dann mit der WM das grosse Highlight des Jahres. Was nehmen Sie sich dort vor?

Ich möchte grosse Spuren in diesem Sport hinterlassen und das bedeutet auch: Ich möchte noch die Weltmeisterschaft gewinnen, bevor ich meine Karriere beende – mir bleiben dafür nur noch etwa zehn Jahre. Der Countdown läuft also.