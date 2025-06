Fixtures provided by Sofascore

Aryna Sabalenka steht im Final der French Open Bild: keystone

Siegesserie von Swiatek ist gerissen: Sabalenka steht im Finale der French Open

Die erste Finalistin am French Open in Paris heisst Aryna Sabalenka. Die Weltranglisten-Erste beendet die Siegesserie von Iga Swiatek an diesem Turnier. Sie gewinnt 7:6 (7:1), 4:6, 6:0.

Iga Swiatek hätte als erste Spielerin viermal in Folge die French Open gewinnen können, stattdessen verlor sie nach 26 Siegen erstmals wieder am zweiten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Nach zwei ausgeglichenen und hochstehenden Sätzen ging es im dritten Durchgang schnell. Sabalenka gestand Swiatek in diesem bloss sechs Punkte zu und verwertete nach 2:22 Stunden den ersten Matchball mit einem Rückhandwinner.

Den ersten Satz gewann Sabalenka im Tiebreak. Video: SRF

Es ist für die dreifache Grand-Slam-Siegerin der erste Finaleinzug am French Open. Die Gegnerin am Samstag ist entweder die Amerikanerin Coco Gauff (WTA 2) oder die mit einer Wildcard ausgestattete Einheimische Loïs Boisson (WTA 361), die das nächste Kapitel in ihrem Märchen schreiben möchte. (riz/sda)