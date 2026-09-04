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Nach positivem Dopingtest auf Kokain: Sperre gegen Nick Kyrgios vorbei

FILE - Australia&#039;s Nick Kyrgios returns to Serbia&#039;s Novak Djokovic in the final of the men&#039;s singles during the Wimbledon tennis championships in London, July 10, 2022. (AP Photo/Alasta ...
Nick Kyrgios darf wieder an Turnieren teilnehmen. Bild: keystone

Nach positivem Dopingtest auf Kokain: Sperre gegen Nick Kyrgios vorbei

Der umstrittene Tennisstar Nick Kyrgios hat seine einmonatige Sperre verbüsst und darf ab sofort wieder an Turnieren teilnehmen.
04.09.2026, 08:5204.09.2026, 08:52

Der Australier war nach einem positiven Dopingtest auf Kokain im Juni seit dem 4. August vorläufig suspendiert. Die Sperre endete am Donnerstag, wie die zuständige International Tennis Integrity Agency (ITIA) mitteilte.

Laut der ITIA hatte Kyrgios angegeben, in einer Nacht vor seiner Teilnahme am ATP-Turnier auf Mallorca privat Kokain genommen zu haben. Am 22. Juni hatte er dort die positive Probe abgegeben. Weil es sich um Drogenkonsum ausserhalb eines Wettkampfs handelte, blieb es bei einer geringeren Strafe.

epa12645709 Nick Kyrgios of Australia in action against Zhang Zhizhen of China during the Kooyong Classic tennis tournament in Melbourne, Australia, 13 January 2026. EPA/JOEL CARRETT EDITORIAL USE ONL ...
Der Australier wurde positiv auf Kokain getestet.Bild: keystone

Für diesen Fall sind nach ITIA-Angaben von der Welt-Anti-Doping-Agentur WADA zwar eigentlich drei Monate Sperre vorgesehen. Diese kann aber durch die Teilnahme an einem Behandlungsprogramm verringert werden. Kyrgios muss noch nachweisen, dass er dieses Programm vollendet hat. Das Preisgeld und die Weltranglistenpunkte, die der frühere Wimbledonfinalist auf Mallorca erhielt, muss er zurückgeben.

Kyrgios hatte Reue gezeigt, als das Vergehen vor gut zwei Wochen öffentlich wurde: «Ich habe einen grossen Fehler gemacht und übernehme dafür die volle Verantwortung. Es tut mir leid – meinen Fans, meiner Familie, meinen Sponsoren und allen Menschen gegenüber, die mir nahestehen. Vor allem tut es mir leid für die Kinder, die mir folgen. Ich weiss, welches Beispiel ich damit gebe, und bin von mir selbst zutiefst enttäuscht», schrieb er auf seinem Instagram-Kanal. Die von Verletzungen geprägte Karrierephase sei körperlich und mental eine Belastung gewesen, so Kyrgios weiter. (riz/sda/dpa)

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