Grand-Slam-Karriere von Monfils ist zu Ende + Gauff ohne zu glänzen weiter

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Monfils in New York ausgeschieden

Die Grand-Slam-Karriere von Gaël Monfils ist beendet. Der Franzose unterliegt der Nummer 14 der Setzliste, Learner Tien, beim US Open 3:6, 4:6, 3:6. Davor wehrte Monfils vier Matchbälle des US-Amerikaners ab. Während des gesamten Matches kam er zudem zu acht Breakmöglichkeiten. Für Monfils, der seinen Erstrundenmatch in New York an seinem 40. Geburtstag gewonnen hatte, war es der letzte Auftritt auf der Grand-Slam-Bühne. Ende Saison tritt er zurück.

Gaël Monfils bedankt sich nach der Partie bei den Fans. Bild: keystone

Gauff ohne bestes Tennis weiter

Die Lokalmatadorin Coco Gauff (WTA 4) setzt sich 4:6, 6:7 (5:7) gegen die Spanierin Paula Badosa (WTA 87) durch. Gegen die ehemalige Weltnummer 2 gelang es Gauff jedoch nicht, ihr bestes Tennis zu zeigen. Im zweiten Satz lag sie zeitweise 3:1 und 4:2 in Führung. Die Entscheidung fiel jedoch erst im Tiebreak. In der nächsten Runde trifft Gauff auf Cristina Bucsa (WTA 40). (riz/sda)