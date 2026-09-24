YB
gibt am Dienstag die Verpflichtung des Innenverteidigers Moritz Jenz
bekannt. Der 1,90 m grosse Deutsche stösst mit einem Einjahresvertrag vom Bundesliga-Absteiger Wolfsburg zu den Bernern. Jenz kennt die Super League aus seiner Zeit bei Lausanne-Sport, für das er 2020/21 32-mal auflief.
Derweil liessen die Young Boys den Linksverteidiger Rhodri Smith
am Schlusstag des geöffneten Transferfensters nach Tschechien ziehen. Der am Mittwoch 20-jährige Schweizer Nachwuchs-Internationale schloss sich leihweise bis Saisonende Banik Ostrava
an. Der in der höchsten Liga spielende Klub besitzt im Anschluss eine Kaufoption. (riz/sda)
Moritz Jenz
🇩🇪
Alter: 27 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 5 Millionen Euro
Bilanz 2026/27: 23 Spiele, 2 Tore
Rhodri Smith
🇨🇭
Alter: 19 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 600'000 Euro
Bilanz 2026/27: 28 Spiele, 1 Vorlage