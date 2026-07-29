Der FC Basel verpflichtet Aaron Malouda vom aserbaidschanischen Meister Sabah FK. Der 20-jährige Flügelspieler werde mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet, wie der Klub am Mittwochabend mitteilt.
Der Sohn des 80-fachen französischen Nationalspielers Florent Malouda, der mit Chelsea die Champions League gewann, wurde bei Stade Rennes ausgebildet und spielte ausserdem für die zweite Mannschaft von OSC Lille. Die letzte Saison verbrachte er in Aserbaidschan, wo er neun Tore und vier Assists zum Meistertitel beitrug. Basels Technischer Direktor Andreas Herrmann spricht von einem «trickreichen, wendigen und vielseitigen Flügelspieler», Malouda selbst freut sich unter anderem auf die «leidenschaftlichen Fans». (nih)
Aaron Malouda 🇫🇷
Alter: 20 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 900'000 Euro
Bilanz 2025/26: 31 Spiele, 9 Tore, 4 Assists
Der Sohn des 80-fachen französischen Nationalspielers Florent Malouda, der mit Chelsea die Champions League gewann, wurde bei Stade Rennes ausgebildet und spielte ausserdem für die zweite Mannschaft von OSC Lille. Die letzte Saison verbrachte er in Aserbaidschan, wo er neun Tore und vier Assists zum Meistertitel beitrug. Basels Technischer Direktor Andreas Herrmann spricht von einem «trickreichen, wendigen und vielseitigen Flügelspieler», Malouda selbst freut sich unter anderem auf die «leidenschaftlichen Fans». (nih)
Aaron Malouda 🇫🇷
Alter: 20 Jahre
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 900'000 Euro
Bilanz 2025/26: 31 Spiele, 9 Tore, 4 Assists