Lausanne-Sport verpflichtet Tyler Fredricson. Wie der Westschweizer Verein mitteilte, wechselt der Innenverteidiger von Manchester United in die Super League und unterschreibt einen bis Ende Juni 2029 gültigen Vertrag.
Fredricson bestritt bisher drei Einsätze in der Premier League. Die vergangene Spielzeit war für den 21-jährigen Engländer geprägt von viel Konkurrenz in der 1. Mannschaft und zwei Verletzungen, weswegen er in der höchsten englischen Liga nur zu einem Kurzeinsatz kam. (ram/sda)
Tyler Fredricson 🏴
Alter: 21 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 9 Spiele, kein Tor
Fredricson bestritt bisher drei Einsätze in der Premier League. Die vergangene Spielzeit war für den 21-jährigen Engländer geprägt von viel Konkurrenz in der 1. Mannschaft und zwei Verletzungen, weswegen er in der höchsten englischen Liga nur zu einem Kurzeinsatz kam. (ram/sda)
Tyler Fredricson 🏴
Alter: 21 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 3 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 9 Spiele, kein Tor