Italiens früherer Nationaltrainer Gennaro Gattuso übernimmt den Trainerposten bei Lazio Rom. Der Hauptstadtklub gab am Dienstag die Verpflichtung des Weltmeisters von 2006 bekannt.
Für Gattuso ist es bereits die elfte Station als Trainer, seit der frühere Mittelfeldspieler 2013 beim FC Sion seine zweite Karriere begonnen hatte. Zuletzt hatte der 48-Jährige die italienische Nationalmannschaft betreut, musste seinen Posten aber nach dem abermaligen Scheitern der Squadra Azzurra in der WM-Qualifikation im Playoff-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina im März räumen. Zuvor trainierte Gattuso unter anderem die AC Milan, Napoli, Valencia, Marseille und Hajduk Split. (riz/sda)
Für Gattuso ist es bereits die elfte Station als Trainer, seit der frühere Mittelfeldspieler 2013 beim FC Sion seine zweite Karriere begonnen hatte. Zuletzt hatte der 48-Jährige die italienische Nationalmannschaft betreut, musste seinen Posten aber nach dem abermaligen Scheitern der Squadra Azzurra in der WM-Qualifikation im Playoff-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina im März räumen. Zuvor trainierte Gattuso unter anderem die AC Milan, Napoli, Valencia, Marseille und Hajduk Split. (riz/sda)