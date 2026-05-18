Pep Guardiola steht bei Manchester City seit zehn Jahren an der Seitenlinie. Bild: keystone

Nach zehn Jahren: Guardiola wird Manchester City nach dieser Saison wohl verlassen

Gerüchte um die Zukunft von Pep Guardiola halten sich seit Monaten. Nun soll der Spanier eine Entscheidung gefällt haben.

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Die Wege von Pep Guardiola und Manchester City sollen sich am Ende dieser Saison trennen. Das berichten am Montagabend die «Daily Mail» und «The Athletic». Den Berichten zufolge habe der Verein Sponsoren bereits darüber informiert, dass eine öffentliche Verkündung bevorsteht. Diese soll am Sonntag im Rahmen des letzten Saisonspiels der «Skyblues» erfolgen.

Guardiola hat den Premier-League-Klub im Sommer 2016 übernommen und zu zahlreichen Titeln geführt. In England gewann er sechsmal die nationale Meisterschaft, dreimal den Pokal und fünfmal den Ligapokal. 2023 gewann er mit City zudem die Champions League. Erst vor wenigen Tagen gewann Manchester City den FA-Cup.

Guardiola jubelt nach dem Sieg im FA-Cup. Bild: keystone

Eigentlich läuft Guardiolas Vertrag in Manchester noch bis 2027, Gerüchte über einen Abschied nach dieser Saison halten sich dennoch seit Monaten. Auch über mögliche Nachfolger wurde in dem Zuge bereits spekuliert. Die «Daily Mail» nennt mit Enzo Maresca und Bayern-Trainer Vincent Kompany zwei langjährige Weggefährten Guardiolas als mögliche Nachfolger. (riz/tonline)