Nebel
DE | FR
burger
Sport
Pep Guardiola

Pep Guardiola wird Manchester City wohl nach dieser Saison verlassen

Manchester City&#039;s head coach Pep Guardiola reacts during the English FA Cup final soccer match between Chelsea and Manchester City in London, Saturday, May 16, 2026. (AP Photo/Richard Pelham) Pep ...
Pep Guardiola steht bei Manchester City seit zehn Jahren an der Seitenlinie.Bild: keystone

Nach zehn Jahren: Guardiola wird Manchester City nach dieser Saison wohl verlassen

Gerüchte um die Zukunft von Pep Guardiola halten sich seit Monaten. Nun soll der Spanier eine Entscheidung gefällt haben.
18.05.2026, 23:1818.05.2026, 23:18

Die Wege von Pep Guardiola und Manchester City sollen sich am Ende dieser Saison trennen. Das berichten am Montagabend die «Daily Mail» und «The Athletic». Den Berichten zufolge habe der Verein Sponsoren bereits darüber informiert, dass eine öffentliche Verkündung bevorsteht. Diese soll am Sonntag im Rahmen des letzten Saisonspiels der «Skyblues» erfolgen.

Guardiola hat den Premier-League-Klub im Sommer 2016 übernommen und zu zahlreichen Titeln geführt. In England gewann er sechsmal die nationale Meisterschaft, dreimal den Pokal und fünfmal den Ligapokal. 2023 gewann er mit City zudem die Champions League. Erst vor wenigen Tagen gewann Manchester City den FA-Cup.

epa12964649 Manchester City&#039;s manager Pep Guardiola celebrates with the cup after winning the English FA Cup final match Chelsea FC against Manchester City, in London, Britain, 16 May 2026. EPA/N ...
Guardiola jubelt nach dem Sieg im FA-Cup.Bild: keystone

Eigentlich läuft Guardiolas Vertrag in Manchester noch bis 2027, Gerüchte über einen Abschied nach dieser Saison halten sich dennoch seit Monaten. Auch über mögliche Nachfolger wurde in dem Zuge bereits spekuliert. Die «Daily Mail» nennt mit Enzo Maresca und Bayern-Trainer Vincent Kompany zwei langjährige Weggefährten Guardiolas als mögliche Nachfolger. (riz/tonline)

Aarau und GC zu harmlos: Barrage-Hinspiel auf dem Brügglifeld endet torlos
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Eishockey-WM in Zürich und Fribourg
1 / 13
Die besten Bilder der Eishockey-WM in Zürich und Fribourg

Schwedens Linus Karlsson kommt dem dänischen Goalie Mads Sögaard etwas gar nahe.
quelle: keystone / salvatore di nolfi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Neymar tickt nach Auswechslung aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Für uns nicht wählbar»: Swiss-Ski und Odermatt stellen sich gegen FIS-Präsidenten Eliasch
Am 11. Juni finden beim FIS-Kongress die Präsidentschaftswahlen statt. Der bisherige Präsident Johan Eliasch musste tricksen, um vorgeschlagen zu werden, und wird von den Schweizern scharf kritisiert.
Der amtierende FIS-Präsident Johan Eliasch kann bei den kommenden Präsidentschaftswahlen gewählt werden, obwohl der britische und der schwedische Skiverband den 64-Jährigen nicht vorgeschlagen haben. Damit sich Eliasch trotzdem zur Wahl stellen kann, liess er sich in Georgien einbürgern und konnte sich so vom georgischen Verband für die Wahl vorschlagen lassen.
Zur Story