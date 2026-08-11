Wirdzum vierten Mal Nationaltrainer der? Der frühere Bayern- und Barcelona-Trainer, der am Samstag 75 Jahre alt wird, wurde von der Zeitung «De Telegraaf» ins Spiel gebracht. Er selbst erklärte sich bei Voetball International bereit dazu. «Ich will dem niederländischen Verband immer helfen.» Mit dem Kader des Nationalteams sehe er durchaus die Möglichkeit, «Europa- oder Weltmeister werden zu können». Gleichzeitig erklärte er aber, dass es keine Gespräche mit dem Verband gegeben habe. Davon, dass sein Name wieder auftauche, zeigte er sich gewissermassen überrascht.Ronald Koeman ist nach dem Aus im WM-Sechzehntelfinal gegen Marokko zurückgetreten. Seither hätten Arne Slot, Erik ten Hag und Peter Bosz abgesagt. Derzeit führen Sportdirektor Nigel de Jong und Aufsichtsrat Clarence Seedorf angeblich Gespräche mit U21-Nationaltrainer. (nih)