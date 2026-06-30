Die Verhandlungen zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt sind angeblich zu einem positiven Ende gekommen. Der deutsche Rekordmeister soll gemäss Sky-Insider Florian Plettenberg 55 Millionen Euro für Nathaniel Brown bezahlen. Der 23-jährige Linksverteidiger hatte sich schon zuvor mit den Münchnern auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Brown spielt aktuell die Weltmeisterschaft mit Deutschland und glänzte dort vor allem im ersten Spiel gegen Curaçao (7:1) mit einem Tor und einem Assist.



Bei Frankfurt ist er seit knapp zwei Jahren Stammspieler und hat sich dort zu einer festen Grösse entwickelt. Seit Oktober 2025 ist er zudem Nationalspieler. Bei Bayern wird er mit Alphonso Davies um die Position in der Linksverteidigung konkurrieren. (nih)

Nathaniel Brown 🇩🇪

Alter: 23

Position: Linksverteidiger

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 4 Tore, 6 Assists

🇩🇪Alter: 23Position: LinksverteidigerMarktwert: 40 Mio. EuroBilanz 2025/26: 42 Spiele, 4 Tore, 6 Assists