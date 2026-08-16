Schweizer Lagenstaffel der Männer im Final – Djakovic scheitert im Vorlauf

Die 4x100-m-Staffel der Männer qualifiziert sich an der EM der Schwimmer in Paris für den Final vom Sonntagabend. Crawl-Spezialist Antonio Djakovic scheitert im Vorlauf.

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In der Besetzung Roman Mityukov, Gian-Luca Gartmann, Noè Ponti und Balint Ashton belegten die Schweizer unter 19 Staffeln in 3:33,33 den 8. Platz, der gerade noch zur Finalteilnahme berechtigt. Der Vorsprung auf die neuntplatzierten Griechen beträgt 33 Hundertstel.

Das Schweizer Quartett unterbot damit den bisherigen Schweizer Rekord von der WM 2023 in Fukuoka um über zwei Sekunden. Der Final steht um 20.11 Uhr als letzter Wettkampf der Titelkämpfe in Paris an.

Die Frauenstaffel mit Gaia Rasmussen, Kay-Lin Löhr, Julia Ullmann und Angelina Patt verpasste den Final hingegen klar. Mit 4:07,19 resultierte der 14. Platz – unter 14 Staffeln.

Eine kleine Enttäuschung gab es auch für Antonio Djakovic. Der 23-jährige Thurgauer schwamm im Vorlauf über 400 m Crawl in 3:47,86 auf den 12. Platz. Damit verpasste er den Finaleinzug um gut eineinhalb Sekunden. Vor vier Jahren hatte Djakovic über die Distanz EM-Silber gewonnen, vor zwei Jahren Bronze. Da reichten allerdings 3:47,62 für die Medaille.

Antonio Djakovic scheitert im Vorlauf. Bild: keystone

Nun schwamm Djakovic nach zwei schwierigen Jahren erstmals wieder unter 3:48 Minuten. «Das zeigt mir, dass ich es noch kann», meinte der Ostschweizer nach dem Rennen in der Mixed Zone. «Es fehlt nicht mehr viel, damit ich wieder um die Medaillen kämpfen kann.»

Ebenfalls im Vorlauf über 400 m Crawl war für seine jüngere Schwester Vanna Djakovic Endstation. In 4:14,07 belegte sie den 13. Platz. (hkl/sda)