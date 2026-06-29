Elliot Anderson
wird wohl bald bei Manchester City
unterschreiben. Am Freitagmorgen solle der 23-jährige Mittelfeldspieler, der bei der WM zweimal in Englands Startformation stand, in New York den Medizincheck absolvieren. Wie unter anderem Transfer-Insider David Ornstein von The Athletic
berichtet, hätten sich ManCity und Nottingham Forest bereits geeinigt. Die Ablösesumme solle sich auf 116 Millionen Pfund (aktuell knapp 135 Millionen Euro) belaufen. Damit würde Anderson Jack Grealish als teuerster Transfer der Skyblues ablösen.
Anderson wechselte 2024 für 41 Millionen Euro von Newcastle nach Nottingham und brillierte dort als Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, der auch defensive Qualitäten hat. Bei Manchester City verstärkt er ein Mittelfeld, das Bernardo Silva verliert und dem die Optionen hinter Rodri und Tijani Reijnders auf der Sechs und der Acht etwas abgehen. (nih)
Elliot Anderson
🏴
Alter: 23
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 75 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 50 Spiele, 4 Tore, 5 Assists