freundlich21°
DE | FR
burger
Sport
Transferticker

Transfer-News: Johan Manzambi zieht Interesse aus Premier League an

Transferticker

Premier-League-Klub an Manzambi interessiert ++ Lewandowski vor Wechsel in die USA

29.06.2026, 00:4429.06.2026, 01:40
Sportredaktion
Sportredaktion

Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:

  1. watson-App öffnen.
  2. Auf das Menü (die Lupe mit den 3 farbigen Strichen rechts oben) klicken.
  3. Unten Push-Einstellungen antippen.
  4. Den Schieber beim gewünschten Push auf «Ein» stellen. Fertig!
Schicke uns deinen Input
avatar
Lewandowski wechselt angeblich in die USA
Robert Lewandowski ist wohl bald der nächste Star in der MLS: Der 37-jährige Pole stehe vor einer Unterschrift bei Chicago Fire, wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet. Lewandowski werde schon in dieser Woche unterschreiben. Zuletzt spielte der Stürmer vier Jahre lang für den FC Barcelona, mit dem er dreimal die Meisterschaft gewann. Sein Vertrag läuft am 30. Juni aus. (nih)

Robert Lewandowski 🇵🇱
Alter: 37
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 7 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 46 Spiele, 19 Tore, 4 Assists
Premier-League-Klub an Manzambi interessiert
Spätestens durch die WM weiss nun die ganze Fussballwelt über das Talent von Johan Manzambi Bescheid. Der 20-Jährige ist ein grosser Kandidat für einen Wechsel zu einem Topklub in diesem Sommer. Wie Sky in England berichtet, sei nun Newcastle United interessiert am Nati-Juwel. Die Magpies könnten in diesem Sommer sowohl Sandro Tonali als auch Bruno Guimarães verlieren und suchen deshalb bereits potenzielle Nachfolger. Und dafür haben sie wohl auch den Profi des SC Freiburg auf der Liste. Für Manzambi würden dank seiner Leistungen an der WM mittlerweile wohl mehr als die zuvor vermuteten rund 50 Millionen Euro fällig. (nih)

Johan Manzambi 🇨🇭
Alter: 20
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 50 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 47 Spiele, 7 Tore, 9 Assists
Alessio Besio neu beim VfL Wolfsburg
Alessio Besio wechselt vom SC Freiburg zum Bundesliga-Absteiger Wolfsburg. Der 23-jährige Stürmer aus der Ostschweiz, der in der letzten Saison leihweise beim SC Verl in der 3. Liga spielte, unterschrieb bei den Niedersachsen einen bis Sommer 2030 gültigen Vertrag.

Besio wechselte 2023 von seinem Stammklub St. Gallen zur zweiten Mannschaft des SC Freiburg. Während seiner Leihe nach Verl empfahl er sich mit 18 Toren und 12 Vorlagen in 36 Spielen für eine höhere Aufgabe.

«Alessio Besio ist ein vielversprechender Flügelspieler mit grossem Potenzial. Mit seinen vielfältigen Qualitäten, die er zuletzt in Verl eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat, wird er unsere Möglichkeiten im Offensivspiel zusätzlich erweitern», wird Wolfsburgs Schweizer Sportchef Pirmin Schwegler in der Mitteilung zitiert. (nih/sda)

Alessio Besio 🇨🇭
Alter: 22
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 2 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 18 Tore, 12 Assists

Frankfurt mit Bayern wegen deutschem WM-Shootingstar einig
Die Verhandlungen zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt sind angeblich zu einem positiven Ende gekommen. Der deutsche Rekordmeister soll gemäss Sky-Insider Florian Plettenberg 55 Millionen Euro für Nathaniel Brown bezahlen. Der 23-jährige Linksverteidiger hatte sich schon zuvor mit den Münchnern auf einen Fünfjahresvertrag geeinigt. Brown spielt aktuell die Weltmeisterschaft mit Deutschland und glänzte dort vor allem im ersten Spiel gegen Curaçao (7:1) mit einem Tor und einem Assist.

Bei Frankfurt ist er seit knapp zwei Jahren Stammspieler und hat sich dort zu einer festen Grösse entwickelt. Seit Oktober 2025 ist er zudem Nationalspieler. Bei Bayern wird er mit Alphonso Davies um die Position in der Linksverteidigung konkurrieren. (nih)
WM-Traumstart und bald zu Bayern – das ist Deutschlands neuer Shootingstar
Nathaniel Brown 🇩🇪
Alter: 23
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 40 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 42 Spiele, 4 Tore, 6 Assists
ManCity zahlt Rekordablöse für England-Star
Elliot Anderson wird wohl bald bei Manchester City unterschreiben. Am Freitagmorgen solle der 23-jährige Mittelfeldspieler, der bei der WM zweimal in Englands Startformation stand, in New York den Medizincheck absolvieren. Wie unter anderem Transfer-Insider David Ornstein von The Athletic berichtet, hätten sich ManCity und Nottingham Forest bereits geeinigt. Die Ablösesumme solle sich auf 116 Millionen Pfund (aktuell knapp 135 Millionen Euro) belaufen. Damit würde Anderson Jack Grealish als teuerster Transfer der Skyblues ablösen.

Anderson wechselte 2024 für 41 Millionen Euro von Newcastle nach Nottingham und brillierte dort als Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, der auch defensive Qualitäten hat. Bei Manchester City verstärkt er ein Mittelfeld, das Bernardo Silva verliert und dem die Optionen hinter Rodri und Tijani Reijnders auf der Sechs und der Acht etwas abgehen. (nih)

Elliot Anderson 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Alter: 23
Position: Zentrales Mittelfeld
Marktwert: 75 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 50 Spiele, 4 Tore, 5 Assists
Neuer Trainerposten für Johan Djourou
Der frühere Nationalspieler Johan Djourou wird ab Juli Cheftrainer des Frauen-Teams von Étoile Carouge, das in der Nationalliga B spielt. Das teilte der Schweizerische Fussballverband SFV am Donnerstagabend mit. Gleichzeitig wird der 39-jährige Genfer seine Funktion als Technischer Direktor der Frauen-Nationalteams weiter ausüben. «Seine Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb der Frauen-Teams bleiben unverändert», schreibt der SFV. (abu/sda)


Nicolas Bürgy zum FC Thun
Nicolas Bürgy wechselt zurück in die Schweiz. Der 30-jährige Innenverteidiger erhielt beim Schweizer Meister Thun einen Vertrag bis Sommer 2028 mit Option auf eine weitere Saison.

Der bei den Young Boys ausgebildete Bürgy spielte ab 2017 bereits einmal eineinhalb Saisons leihweise für die Berner Oberländer. Danach wechselte der Berner über Aarau und Paderborn nach Dänemark, wo er zuletzt für Odense BK spielte. (car/sda)


Gattuso übernimmt bei Lazio Rom
Italiens früherer Nationaltrainer Gennaro Gattuso übernimmt den Trainerposten bei Lazio Rom. Der Hauptstadtklub gab am Dienstag die Verpflichtung des Weltmeisters von 2006 bekannt.

Für Gattuso ist es bereits die elfte Station als Trainer, seit der frühere Mittelfeldspieler 2013 beim FC Sion seine zweite Karriere begonnen hatte. Zuletzt hatte der 48-Jährige die italienische Nationalmannschaft betreut, musste seinen Posten aber nach dem abermaligen Scheitern der Squadra Azzurra in der WM-Qualifikation im Playoff-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina im März räumen. Zuvor trainierte Gattuso unter anderem die AC Milan, Napoli, Valencia, Marseille und Hajduk Split. (riz/sda)


Thun verpflichtet Nico Maier
Der Schweizer Meister FC Thun verpflichtet den 25-jährigen offensiven Mittelfeldspieler Nico Maier. Der frühere YB-Junior unterschrieb einen bis im Sommer 2028 gültigen Vertrag, wie die Berner Oberländer mitteilten.

Maier spielte von 2022 bis Sommer 2025 für den FC Wil in der Challenge League und zuletzt bei Blau-Weiss Linz. Für den Absteiger der österreichischen Bundesliga erzielte er in 21 Meisterschaftseinsätzen vier Tore. (riz/sda)

Nico Maier 🇨🇭
Alter: 25
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 400'000 Euro
Bilanz 2025/26: 22 Spiele, 4 Tore, 1 Assists


Servette verpflichtet brasilianischen Mittelfeldspieler
Der Servette FC meldet die Verpflichtung des 28-jährigen Brasilianers Pedro Naressi. Der defensive Mittelfeldspieler erhält bei den Genfern einen Vertrag bis Ende Juni 2028.

Naressi spielte die letzten vier Jahre für Ludogorez Rasgrad. Für den bulgarischen Klub kam er in der vergangenen Saison achtmal in der Europa League und 24-mal in der nationalen Meisterschaft zum Einsatz. (car/sda)


Nadine Riesen wechselt zu West Ham
Die Schweizer Nationalspielerin Nadine Riesen schliesst sich nach ihrem Abgang bei Eintracht Frankfurt West Ham United an. Wie der Klub aus London mitteilt, erhält die 26-jährige Verteidigerin einen Dreijahresvertrag.

Riesen spielte in den vergangenen drei Jahren in Frankfurt, wo sie den in diesem Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängerte. Beim Zehnten der abgelaufenen Saison in der englischen Women's Super League trifft Riesen mit Seraina Piubel und Leila Wandeler auf zwei Kolleginnen aus dem Nationalteam. (abu/sda)


Alvarez fordert Transfer – Atlético reagiert mit klarer Ansage
Julian Alvarez befindet sich derzeit mit Argentinien an der WM. Dort kam er zweimal nur von der Bank – nach dem 2:0-Sieg gegen Österreich liess der Stürmer von Atlético Madrid dann aber eine Bombe platzen. «Es ist nicht der richtige Moment, um darüber zu sprechen, aber ich bin eine ehrliche Person: Ich habe mit den Verantwortlichen des Klubs gesprochen und ich denke, dass das beste für alle ein Transfer ist.»

Der 26-Jährige wird vom FC Barcelona umworben und würde wohl gerne zum amtierenden Meister wechseln. Atlético reagierte jedoch umgehend – und klar: «Es gibt keinen Betrag, für den Barcelona Julian kaufen kann», teilten die Rojiblanco gegenüber Diario AS mit. «Entweder wird die Ausstiegsklausel gezahlt oder er wird nicht wechseln.» Die Ausstiegsklausel, die in der spanischen Liga Pflicht ist, beträgt 500 Millionen Euro. (nih)

Julian Alvarez 🇦🇷
Alter: 26
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 100 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 20 Tore, 9 Assists
Aufsteiger Vaduz holt Stürmer Dejan Sorgic
Der FC Vaduz hat sich für die Super League verstärkt. Der Aufsteiger verpflichtet den 36-jährigen Stürmer Dejan Sorgic, der zuletzt in der Challenge League für Yverdon spielte.

Sorgic bringt die Erfahrung aus 223 Partien in der Super League mit. Für die Klubs Luzern, Thun und Sion schoss der Stürmer insgesamt 72 Tore. Der in Kroatien geborene Angreifer ist schweizerisch-serbischer Doppelbürger. (riz/sda)

Dejan Sorgic 🇷🇸
Alter: 36
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 100'000 Euro
Bilanz 2025/26: 24 Spiele, 8 Tore
Demichelis trainiert künftig den RB Leipzig
Martin Demichelis heisst der neue Trainer von RB Leipzig. Der 45-jährige Argentinier folgt auf Ole Werner und erhält einen Zweijahresvertrag, wie der Bundesligist mitteilte. Demichelis war zuletzt bei Mallorca tätig. Er hatte seinen Vertrag nach dem Abstieg mit dem Klub zunächst verlängert. Nun dürfte er von einer Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht haben.

Als Spieler war Demichelis lange für Bayern München aktiv. Zwischen 2003 und 2010 gewann er mit dem Verein viermal die Meisterschaft und den Cup. Für die argentinische Nationalmannschaft bestritt der 51-fache Internationale unter anderem den WM-Final 2014. Seine Trainerkarriere startete er beim Nachwuchs des FC Bayern, bevor er mit dem argentinischen Club River Plate im Juli 2023 Meister wurde. (riz/sda/dpa)
Ittens Wechsel zu Werder Bremen perfekt
Cédric Itten kehrt in die Bundesliga zurück. Der 29-jährige Stürmer wechselt von Fortuna Düsseldorf zu Werder Bremen, wie sein neuer Klub am Sonntag bekannt gibt. Itten passe «hervorragend» in das von Werder Bremen gesuchte Profil, wird Peter Niemeyer, Leiter Profifussball des Vereins, zum Transfer zitiert. Dies unter anderem auch wegen seiner bisher gesammelten Erfahrung in Vereinen und der Schweizer Nationalmannschaft.

2021 spielte Itten bereits eine halbe Saison in der Bundesliga, damals für Greuther Fürth. Anschliessend erfolgte die Rückkehr in die Schweiz zu den Berner Young Boys, ehe er vor einem Jahr in die 2. Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf wechselte. Mit dem Klub stieg der Schweizer Internationale, der aktuell Teil von Murat Yakins WM-Kader ist, in der vergangenen Saison ab. Itten wusste mit 16 Toren in 32 Pflichtspielen dennoch zu überzeugen.

In Bremen trifft er nun auf einen alten Bekannten. Trainer Daniel Thioune war bis im Oktober des vergangenen Jahres als Coach von Düsseldorf engagiert, ehe er dort freigestellt wurde. «Der Austausch mit dem Trainer, den ich bereits aus der Vergangenheit kenne, war super», wird Itten in der Mitteilung von Werder Bremen zitiert. (pre/sda)

Cedric Itten 🇨🇭
Alter: 29
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 1,8 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 32 Spiele, 15 Tore

Gerüchte selber generieren:

Bastle dein eigenes, exklusives Gerücht mit unserem Transfer-Generator
Liebe Userinnen und User
Wir schliessen in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion. Dies, weil sich die Gegebenheiten oft so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen. Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das sind die 50 teuersten Fussball-Transfers der Welt
1 / 52
Das sind die 50 teuersten Fussball-Transfers der Welt

Platz 50: Kevin De Bruyne (BEL), offensives Mittelfeld. Wechselte im August 2015 für 76 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Manchester City.
quelle: epa/epa / nigel roddis
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Keine Ahnung von Fussball? Hier wird dir geholfen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Warum Hollywood-Star Channing Tatum als Haaland-Double mit den Norwegern feiert
Beim WM-Spiel zwischen Frankreich und Norwegen (4:1) war der Blick nicht nur auf das Spielfeld gerichtet. Auf der Tribüne schlüpfte ein bekannter Schauspieler in die Rolle von Erling Haaland.
Norwegen-Trikot, blonde Mähne, breites Grinsen: Wer am Freitag beim Fussball-WM-Gruppenspiel zwischen Norwegen und Frankreich (1:4) in Foxborough auf die Tribüne schaute, konnte ins Staunen geraten.
Zur Story