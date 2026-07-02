Nicht mehr in Basel ist ein anderer Moritz Broschinski. Für den Deutschen wurde mit dem Karlsruher SC ein Abnehmer gefunden. (ram)
Kazeem Olaigbe 🇧🇪
Alter: 23 Jahre
Position: Linksaussen
Marktwert: 4 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 37 Spiele, 1 Tor
✍️ 𝗙𝗖 𝗕𝗮𝘀𝗲𝗹 𝟭𝟴𝟵𝟯 𝘃𝗲𝗿𝗽𝗳𝗹𝗶𝗰𝗵𝘁𝗲𝘁 𝗞𝗮𝘇𝗲𝗲𝗺 𝗢𝗹𝗮𝗶𝗴𝗯𝗲 𝗹𝗲𝗶𝗵𝘄𝗲𝗶𝘀𝗲 𝗺𝗶𝘁 𝗞𝗮𝘂𝗳𝗼𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻 🔴🔵— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) July 2, 2026
Der FC Basel 1893 verstärkt seine Offensive mit Kazeem Olaigbe. Der belgisch-nigerianische Flügelspieler wechselt leihweise für eine Saison vom… pic.twitter.com/knmP6hvh8G