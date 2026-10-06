Blin absolvierte über 200 Spiele in der Ligue 1 für Toulouse und Amiens, wo er unter dem heutigen Lausanne-Trainer Luka Elsner spielte. Danach wechselte er nach Italien und schaffte mit Lecce den Aufstieg sowie den Ligaerhalt in der Serie A. Zuletzt spielte er zwei Saisons für Palermo in der Serie B.
Blin soll unter anderem den verletzten Koba Koindredi ersetzen, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Lausanne liegt derzeit am Tabellenende der Super League und gastiert am Sonntag in St. Gallen. (nih/sda)
Alexis Blin 🇫🇷
Alter: 30 Jahre
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 650'000 Euro
Bilanz 2026/27: Keine Einsätze