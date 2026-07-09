Alexander Nübel
verlässt Bayern München
definitiv und wechselt zu Besiktas Istanbul
. Der deutsche Rekordmeister und der Traditionsklub aus der türkischen Süper Lig einigten sich auf einen Transfer des 29-jährigen Torhüters.
Laut Medienberichten beträgt die Ablösesumme 6,5 Millionen Euro
, hinzu kommen bis zu fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen. In Istanbul erhält Nübel, der als dritter Torhüter zum deutschen WM-Kader gehört, einen bis im Sommer 2029 gültigen Vertrag.
Nübel galt beim FC Bayern schon länger als Abschiedskandidat. In den vergangenen drei Saisons war er an den Ligakonkurrenten VfB Stuttgart ausgeliehen, zuvor spielte er von 2021 bis 2023 auf Leihbasis bei der AS Monaco. Seit seinem ablösefreien Wechsel von Schalke 04 nach München im Jahr 2020 bestritt er lediglich vier Pflichtspiele für die Bayern. (car/sda)
Alexander Nübel
🇩🇪
Alter: 29
Position: Torwart
Marktwert: 12 Millionen Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 14 Spiele ohne Gegentor