Die Verhandlungen zogen sich hin, doch nun scheint Borussia Dortmund eine Einigung mit Genk getroffen und im Rennen um den 18-jährigen Konstantinos Karetsas damit unter anderem die AC Milan ausgestochen zu haben. Der Kicker bestätigte belgische Berichte, dass der BVB für den griechischen Spielmacher 30 Millionen Euro hinblättere. Dazu kämen zwei Millionen Euro in realistisch erreichbaren Bonuszahlungen. Karetsas ist in Genk geboren und spielte bisher nur für seinen Heimatklub. In der letzten Saison brillierte er in der heimischen Liga mit elf Assists. Auch in der Europa League, in der Genk den Achtelfinal erreichte, konnte er glänzen – unter anderem traf er gegen den FC Basel. (nih)
Konstantinos Karetsas 🇬🇷
Alter: 18 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 35 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 3 Tore, 18 Assists
Konstantinos Karetsas 🇬🇷
Alter: 18 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 35 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 49 Spiele, 3 Tore, 18 Assists