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Super League: Thun gewinnt verdient beim FC Luzern

Die Spieler des FC Thun bejubeln das Tor zum 1:2 im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC Luzern, FCL, und dem FC Thun, FCT, am Samstag, 25. Juli 2026 in der Thermoplan A ...
Die Thuner jubeln nach dem 2:1.Bild: keystone

Der Meister startet mit einem Sieg in die Saison: Thun gewinnt nach Horrorstart in Luzern

25.07.2026, 19:3025.07.2026, 22:39

Zahlreiche Leistungsträger sind weg, der Meistertrainer ist nicht mehr da - und der FC Thun marschiert weiter: Die Berner Oberländer gewinnen zum Auftakt der neuen Super-League-Saison in Luzern 3:1. Zwei Neuzugänge nehmen sogleich Schlüsselrollen ein.

Thun geriet im Trainerduell der beiden Super-League-Debütanten Udo Portmann und Gian-Luca Privitelli nach nur 66 Sekunden durch Stefan Knezevic in Rückstand, hatte die passende Antwort aber parat. Sechs Minuten nach dem 0:1 glich der aus Österreich in die Schweiz zurückgekehrte Nico Maier aus. In der 51. Minute erzwangen die Gäste nach einem Freistoss das 2:1, in der 84. Minute sorgten sie mit dem dritten Treffer für die Vorentscheidung.

Nico Maier mit dem herrlichen Ausgleichstreffer.Video: SRF

Mit Nicolas Bürgy hatte auch beim zweiten und dritten Treffer ein Neuzugang seine Füsse entscheidend im Spiel. Das 2:1 wurde nur deshalb nicht dem ehemaligen YB-Verteidiger zugeschrieben, weil sein Abstauber von dem am Boden liegenden Marc Gutbub berührt wurde, an seinem 3:1 gab es nichts zu rütteln.

Trotz des grossen Exodus nach dem sensationellen Meistertitel und dem Spannungsabfall im Saisonfinish - der letztjährige Schlüsselspieler Leonardo Bertone etwa begegnete seinem Ex-Klub am Samstag als Luzern-Spieler - knüpfte Thun an seine Auftritte der letzten Spielzeit an. Auch dass Trainer Privitelli seine Startelf vier Tage nach dem 1:1 im Hinspiel der Champions-League-Qualifikation gegen Dinamo Zagreb und drei Tage vor dem Rückspiel auf gleich acht Positionen umstellte und Captain Marco Bürki eine Rotsperre verbüsste, warf die Mannschaft nicht aus der Bahn.

Gutbub erzielt das 2:1 für die Thuner.Video: SRF

Luzern - Thun 1:3 (1:1)
11'374 Zuschauer. - SR Gianforte.
Tore: 2. Knezevic (Kabwit) 1:0. 8. Maier (Gutbub) 1:1. 51. Gutbub (Bürgy) 1:2. 84. Bürgy (Dähler) 1:3.
Luzern: Simoni; Dorn, Knezevic, Lüthi, Fernandes (74. Ciganiks); Lucas Ferreira (64. Oehlers), Owusu (85. Meyer), Bertone, Di Giusto (85. Wyss); Kabwit, Villiger (74. Zimmermann).
Thun: Steffen; Dähler, Bürgy, Bamert, Balaruban (60. Heule); Zoukit (60. Roth), Saiz; Maier (61. Matoshi), Derbaci (74. Reichmuth); Gutbub, Stewart (80. Labeau).
Verwarnungen: 50. Dorn, 72. Bürgy, 83. Ciganiks, 89. Zimmermann. (riz/sda)

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