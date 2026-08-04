Das wäre eine ordentliche Ansage: Real Madrid
plant gleich zwei Toptransfers. Einerseits arbeiten die Königlichen gemäss übereinstimmenden Medienberichten daran, Rodri
von Manchester City loszueisen. Der 30-jährige Spanier, der gerade zum besten Spieler der WM ausgezeichnet wurde, liebäugelte in der Vergangenheit immer wieder mit einem Transfer zu Real Madrid. Sein Vertrag bei Manchester City läuft nur noch ein Jahr, doch bemüht sich sein aktueller Klub sehr um eine Verlängerung. Real Madrid gehe aber davon aus, dass Rodri in diesem Sommer in die spanische Hauptstadt wechseln werde.
Ausserdem seien die Madrilenen gemäss The Athletic
dem Tauziehen um Leipzig-Juwel Yan Diomandé
beigetreten. Der 19-jährige Flügelspieler wird von PSG und Liverpool umgarnt, doch beharre Leipzig auf einem Verbleib. Angebote in Höhe von rund 100 Millionen Euro hätte der Bundesligist bereits abgelehnt – er fordere rund 130 Millionen Euro. Verhandlungen zwischen Leipzig und Real Madrid würden derzeit laufen, wobei auch die Königlichen noch weit von der geforderten Ablöse entfernt seien. (nih)
Rodri
🇪🇸
Alter: 30
Position: Defensives Mittelfeld
Marktwert: 55 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 2 Tore
Yan Diomandé
🇨🇮
Alter: 22
Position: Rechtsaussen
Marktwert: 90 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 36 Spiele, 13 Tore, 10 Assists