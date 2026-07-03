Zu den finanziellen Modalitäten gaben die Klubs nichts bekannt. Die Bayern dürften rund 55 Millionen Euro nach Frankfurt überweisen, nachdem sie am Mittwoch schon rund 50 Millionen in den marokkanischen WM-Star Ismael Saibari von PSV Eindhoven investiert hatten. (ram/sda)
Nathaniel Brown 🇩🇪
Alter: 23 Jahre
Position: Linker Verteidiger
Marktwert: 40 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 33 Spiele, 4 Tore
💬 Jan-Christian Dreesen: "𝘎𝘦𝘮𝘦𝘪𝘯𝘴𝘢𝘮 𝘸𝘰𝘭𝘭𝘦𝘯 𝘸𝘪𝘳 𝘥𝘦𝘯 𝘯𝘢̈𝘤𝘩𝘴𝘵𝘦𝘯 𝘚𝘤𝘩𝘳𝘪𝘵𝘵 𝘨𝘦𝘩𝘦𝘯 – 𝘶𝘯𝘥 𝘻𝘶𝘨𝘭𝘦𝘪𝘤𝘩 𝘶𝘯𝘵𝘦𝘳𝘴𝘵𝘳𝘦𝘪𝘤𝘩𝘵 𝘥𝘪𝘦𝘴𝘦𝘳 𝘛𝘳𝘢𝘯𝘴𝘧𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘴𝘦𝘳𝘦𝘯 𝘈𝘯𝘴𝘱𝘳𝘶𝘤𝘩, 𝘫𝘶𝘯𝘨𝘦 𝘥𝘦𝘶𝘵𝘴𝘤𝘩𝘦… pic.twitter.com/lplcKgQTtf— FC Bayern München (@FCBayern) July 3, 2026